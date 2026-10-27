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賴清德施政滿意度、信任度雙雙提升

沈伯洋首入榜就衝第4名！狠甩蔣萬安10.9%

2026縣市長選戰倒數1個月，首都選情與總統賴清德施政表現持續受到關注，民調專家戴立安今（27）日公布10月「台灣民心指數」調查，在政治人物好感度方面，前總統蔡英文排名第一，副總統蕭美琴居次，賴清德則是排在第三；值得注意的是，民進黨台北市長參選人沈伯洋好感度達47.8%，比現任市長蔣萬安的36.9%，還要高出10.9個百分點。本次調查顯示，賴清德施政滿意度為52.2%，其中19.8%表示「很滿意」、32.4%表示「還算滿意」；不滿意度為37.6%，包括22.4%「很不滿意」、15.2%「有點不滿意」，另有10.2%未明確回答。與上月相比，賴清德施政滿意度上升0.8個百分點，不滿意度則下降3.5個百分點，呈現滿意度上揚、不滿意度下滑的趨勢。在信任度方面，賴清德本月信任度為53.0%，其中22.7%表示「很信任」、30.3%表示「還算信任」；不信任度合計35.4%，包括21.9%「很不信任」及13.5%「有點不信任」，另有11.6%未明確回答。與上月相比，賴清德信任度增加1.8個百分點，不信任度則減少0.3個百分點，顯示其信任度也有所提升。至於8位藍綠政治人物的好感度排名，蔡英文以61.7%居冠，蕭美琴以53.5%排名第二，賴清德以49.7%位居第三，沈伯洋以47.8%排名第四，而這也是他首次入列；至於同樣備受矚目的蔣萬安，則與台中市長盧秀燕同為36.9%，並列第五，不過蔣較8月調查大跌10.9百分點；立法院長韓國瑜為35.0%，國民黨主席鄭麗文僅15.5%，另有8.6%未明確回答。本次調查由戴立安負責規劃、問卷設計與分析，畢肯市場研究公司執行電話訪問，調查範圍涵蓋全台22個縣市，對象為設籍於調查範圍、年滿20歲的民眾。調查時間為2026年10月20日至10月22日，採電腦輔助電話訪問（CATI），共成功完訪1,075人，其中住宅電話696人、行動電話379人；在95%信賴水準下，合併樣本抽樣誤差最大值為±3.0個百分點。