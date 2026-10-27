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《Pokémon GO》萬聖節 Part 1今開跑！皮卡丘、超音蝠換裝登場

▲《Pokémon GO》推出萬聖節限定主題貼圖，皮卡丘、超音蝠及來悲茶等寶可夢化身可愛造型，玩家可透過寶可補給站、友情禮物及遊戲內商店取得。（圖／《Pokémon GO》提供）

萬聖節 Part 2異色墓仔狗首登場！超級勾魂眼解鎖新招式

▲《Pokémon GO》萬聖節2026 Part 2將於11月1日登場，異色「墓仔狗」首度開放捕捉，「超級勾魂眼」也將解鎖全新超級等級「超級頂尖級」。（圖／《Pokémon GO》提供）

萬聖節 GO Pass 獎勵公開！糖果、星星沙子最高3倍

解鎖條件 一般GO Pass GO Pass豪華版 第1階段（10級） 捕獲糖果2倍 捕獲糖果3倍 第2階段（20級） 捕獲星星沙子2倍 捕獲星星沙子3倍

▲《Pokémon GO》萬聖節活動推出「GO Pass豪華版」，玩家可額外解鎖甜點師上衣、甜點師長褲、神奇糖果XL等限定獎勵。（圖／《Pokémon GO》提供）

紫苑鎮恐怖配樂回歸！萬聖節限定服裝、地圖裝飾同步登場

▲《Pokémon GO》萬聖節活動推出全新服飾道具，包括萬聖節裙子套裝、褲子套裝、襪子及靴子，活動結束後仍可購買。（圖／《Pokémon GO》提供）

《Pokémon GO》2026年萬聖節活動今（27）日開跑！今年活動分成「萬聖節2026 Part 1」與「萬聖節2026 Part 2」兩波登場，除了皮卡丘、超音蝠、來悲茶換上萬聖節限定裝扮，異色「墓仔狗」也將首度在遊戲中亮相。此外，官方還推出地圖驚喜盒、糖果與星星沙子加倍獎勵，以及「超級勾魂眼」全新超級等級與特殊招式。《NOWNEWS今日新聞》整理兩波活動時間、限定寶可夢及獎勵內容，讓訓練家一次掌握。《Pokémon GO》萬聖節2026 Part 1活動從10月27日上午10時開始，持續至11月1日上午10時。今年首波活動主打3隻全新扮裝寶可夢，包括「穿戴著帽子和披肩的皮卡丘」、「戴著禮帽的超音蝠」及「戴著蝴蝶結的來悲茶」，而且3隻都有機會遇見異色版本。除了限定造型，活動期間還能在地圖上發現由調皮寶可夢留下的「萬聖節驚喜盒」，只要點擊就有機會獲得皮卡丘、超音蝠、來悲茶的糖果，甚至直接遇見活動主題寶可夢，運氣好的話還能拿到神奇糖果。野外也將出現夜巡靈、戴著萬聖節惡作劇裝飾的波加曼、隨風球等寶可夢。第二波「萬聖節2026 Part 2」將於11月1日上午10時接力登場，持續至11月5日晚間8時，最大亮點就是異色「墓仔狗」首度在《Pokémon GO》開放捕捉。訓練家可以透過野外遭遇、GO Pass 課題及田野調查課題，獲得遇見墓仔狗的機會。燭光靈、換上萬聖節服飾的木木梟也將出現在地圖上，甚至有機會遇見萬聖節限定造型的耿鬼，讓玩家有更多蒐集異色與特殊造型寶可夢的機會。值得注意的是，本次活動將讓「超級勾魂眼」首度解鎖全新超級等級「超級頂尖級」，並獲得額外特殊招式「黑夜魔影＋」，在訓練家對戰中威力為55、團體戰威力為160，招式威力還會隨超級等級提升而增加。不過，想將超級勾魂眼提升至「超級頂尖級」，必須先達到等級3「頂尖級」，接著透過超級進化及消耗超級能量進一步強化。除了蒐集寶可夢，今年萬聖節也推出「GO Pass：萬聖節2026」，活動時間為10月27日上午10時至11月5日晚間8時。訓練家只要完成 Pass 課題、提升級別，就能獲得活動主題寶可夢、糖果、神奇糖果、高級球等獎勵。其中最值得注意的是糖果與星星沙子加倍獎勵，持有GO Pass豪華版的玩家，最高還能享有3倍加成。GO Pass 豪華版還能額外獲得「甜點師上衣」、「甜點師長褲」、神奇糖果XL及特級對戰入場券等獎勵。另外，官方也推出免費限時調查，Part 1 可獲得6顆神奇糖果及遇見扮裝皮卡丘的機會，Part 2 則可獲得6顆神奇糖果及遇見蝴蝶結來悲茶的機會。兩波獎勵分別須於11月1日上午10時、11月5日晚間8時前領取。為了營造萬聖節氣氛，《Pokémon GO》今年也將在夜晚播放混音版「紫苑鎮」配樂。熟悉《寶可夢》系列的玩家，應該對這段充滿詭異氣氛的經典音樂不陌生，活動期間只要開啟遊戲聲音，就能感受萬聖節限定的恐怖氛圍。遊戲內商店將推出萬聖節裙子套裝、褲子套裝、襪子及靴子，活動結束後仍會繼續販售。玩家還能透過旋轉寶可補給站、開啟友情禮物或遊戲內商店取得萬聖節貼圖。活動期間寶可補給站、道館及寶可夢遭遇畫面，都會換上萬聖節限定裝飾。