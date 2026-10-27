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手感欠佳仍展全能身手 開季數據比肩傳奇

承襲球星老爹血統 布澤爾走出現代球風

大學囊括全美最大獎 被總教練稱讚：不像19歲

重建中的曼菲斯灰熊，今（27）日再以110：105擊敗猶他爵士，豪取開季4連勝，今年選秀會探花、即戰力新人布澤爾（Cameron Boozer），本場再度貢獻13分、7籃板與4助攻成績，開季至今場均15.3分、10.5籃板與4.8助攻，已經成為史上第2位開季4連勝、且個人拿下至少15分、10籃板的新秀，上一位是41年前的名人堂傳奇巨星「大夢」歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）。本場面對爵士，布澤爾出賽超過30分鐘，雖然手感不佳，全場僅12投4中、三分球6投1中，靠著罰球4罰4中拿下13分、7籃板與4助攻成績，幫助球隊挺過爵士追趕，最終5分差取得豪取4連勝。開季至今，布澤爾場均繳出15.3分、10.5籃板、4.8助攻全面數據，帶領灰熊拉出一波開季4連勝，根據數據統計，他是自1984年名人堂大前鋒「大夢」歐拉朱萬以來，NBA首位能在生涯首季，所屬球隊開季4勝0敗、同時個人場均貢獻至少「15 分、10 籃板」的新秀球員，寫下極具含金量的歷史新頁。現年19歲的布澤爾出身名門，父親正是前NBA兩屆全明星大前鋒卡洛斯．布澤爾（Carlos Boozer）。老布澤爾過去以強悍的禁區對抗、招牌中投以及與德隆·威廉斯（Deron Williams）的擋拆配合聞名，曾是猶他爵士隊的當家禁區核心與「夢八隊」金牌成員。從小在父親的悉心栽培與頂級籃球環境下成長，Cam Boozer 不僅完美繼承父親強壯的體格，與絕佳的禁區卡位意識，更展現適應現代籃球的全新技術，包含策應與外線能力。從小布澤爾就是贏家，高中時期即帶隊奪冠並獲選FIBA U16美洲盃ＭVP，大學就讀名校杜克大學，大一就橫掃各種大獎，囊括AP全美年度最佳球員（AP POY）與象徵最佳大前鋒的卡爾·馬龍獎。今年選秀會上首輪第3順位加盟曼菲斯後，布澤爾迅速融入灰熊體系。總教練與隊友多次稱讚他在場上的冷靜與判斷力，「他打球完全不像是個19歲的新秀，他總是能做出正確的決定。」