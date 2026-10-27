台南國華街老店江川肉燥飯與金得春捲傳出將營業至今年12月底，江川肉燥飯業者表示，當地4間店面過去60多年都由金得春捲代表簽約、統一轉交租金，如今對方未事先通知其他店家便決定不續租，導致各店面臨租約變動，員工生計也受影響。目前江川肉燥飯打算另尋新址，最後營業日尚未確定，消息曝光後，許多老顧客紛紛喊話「換地方，不准消失」，盼這份飄香70多年的古早味能繼續傳承。
台南70年老店江川肉燥飯突宣布熄燈！老闆曝無奈內幕
江川肉燥飯表示，江川肉燥飯、金得春捲、隔壁楊桃湯及富盛號部分店面，過去60多年來都由金得春捲代表與房東簽約，各店每月先將租金交給金得春捲，再由對方統一轉交房東。
不料，金得春捲決定結束營業後，未提前通知其他店家，便先與房東表明不再續租，租約預計於12月底結束。江川肉燥飯透露，對方日前找各店家開會，原以為要共同商量租約問題，沒想到會議中才得知對方已決定解約，並表示其他店家若想繼續經營，必須自行與房東協商。
面對突如其來的變化，江川肉燥飯不滿表示：「請問這叫做討論嗎？這叫妳們在公告已經做完的事吧」，指出這個決定涉及多間店面與員工生計的重要決定，理應事先溝通，而非等事情談妥後才通知。
業者也感嘆，雖然早知道總有一天會離開原本的經營地點，卻沒想到會以這種方式告別，直言共同生活了數十年，連基本尊重都沒有。業者同時提到，房東也是影響租約的重要因素，目前只能先尋找合適地點，希望未來還有機會重新開店。
「江川肉燥飯關門」老饕崩潰！求老闆找新地點繼續賣
消息曝光後，不少網友替老店抱不平，紛紛留言「單方面被宣布分手並且毫無退路，太扯了」、「我心目中台南第一好吃的肉燥飯，覺得錯愕」、「60年了….信任毫無意義…」，也有顧客鼓勵店家另尋新址，期待老店能繼續營業，「換地方，不准消失」、「希望能趕快找個好地點，不管搬到哪裡，我一定一路跟隨」。
江川肉燥飯創立於1953年，招牌肉燥飯以肥嫩多汁、富含膠質聞名；金得春捲則創立於1954年，內餡豐富，也能依喜好調整甜度。兩家飄香超過70年的老店如今傳出熄燈消息，讓在地熟客相當不捨。江川肉燥飯表示，後續將尋找合適的新地點，實際最後營業日期仍待確認。
我是廣告 請繼續往下閱讀
江川肉燥飯表示，江川肉燥飯、金得春捲、隔壁楊桃湯及富盛號部分店面，過去60多年來都由金得春捲代表與房東簽約，各店每月先將租金交給金得春捲，再由對方統一轉交房東。
不料，金得春捲決定結束營業後，未提前通知其他店家，便先與房東表明不再續租，租約預計於12月底結束。江川肉燥飯透露，對方日前找各店家開會，原以為要共同商量租約問題，沒想到會議中才得知對方已決定解約，並表示其他店家若想繼續經營，必須自行與房東協商。
業者也感嘆，雖然早知道總有一天會離開原本的經營地點，卻沒想到會以這種方式告別，直言共同生活了數十年，連基本尊重都沒有。業者同時提到，房東也是影響租約的重要因素，目前只能先尋找合適地點，希望未來還有機會重新開店。
「江川肉燥飯關門」老饕崩潰！求老闆找新地點繼續賣
消息曝光後，不少網友替老店抱不平，紛紛留言「單方面被宣布分手並且毫無退路，太扯了」、「我心目中台南第一好吃的肉燥飯，覺得錯愕」、「60年了….信任毫無意義…」，也有顧客鼓勵店家另尋新址，期待老店能繼續營業，「換地方，不准消失」、「希望能趕快找個好地點，不管搬到哪裡，我一定一路跟隨」。
江川肉燥飯創立於1953年，招牌肉燥飯以肥嫩多汁、富含膠質聞名；金得春捲則創立於1954年，內餡豐富，也能依喜好調整甜度。兩家飄香超過70年的老店如今傳出熄燈消息，讓在地熟客相當不捨。江川肉燥飯表示，後續將尋找合適的新地點，實際最後營業日期仍待確認。