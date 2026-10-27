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1. 生涯前4場比賽累計87分，高居勇士隊史第2高，僅次於傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain）。

2. 勇士隊史上第3位單場繳出「31分、12籃板、6助攻」的新秀，前兩人分別為巴里（Rick Barry）與張伯倫；

3. 繼柯瑞之後，隊史首位能拿到「30+10+5」數據的新秀。

4. NBA歷史上第2位在出場時間少於31分鐘內，就能砍下「30分、12籃板、6助攻」的新秀，上一位達成此神蹟的正是2024年3月的馬刺天才文班亞馬（Victor Wembanyama）。

5. 生涯前4場比賽，倫德博格場均繳出21.8分、9.3籃板、4.8助攻，成為NBA歷史上自1960年以來，首位在生涯前4戰就能達成此場均數據的球員。

開季0勝3敗的金州勇士隊，今（27）日作客丹佛金塊主場以134：114痛宰金塊收下本季首勝。而率領勇士走出低潮的功臣之一，正是今年在第11順位被選中、現年24歲的「大齡菜鳥」倫德博格（Yaxel Lendeborg）。他全場猛轟31分、12籃板、6助攻，面對金塊MVP中鋒約基奇（Nikola Jokic）毫不怯場，不僅刷新多項歷史級神蹟，賽後更獲得主帥科爾（Steve Kerr）與老大哥柯瑞（Stephen Curry）高度讚賞。倫德博格此役先發出戰約30分鐘，展現極強的個人單打能力，全場19投9中、罰球13投12中，攻下全場最高的31分，外加12籃板、6助攻與1阻攻，幫助勇士一路壓制金塊帶走勝利。搭配柯瑞（Stephen Curry）8投全中高效進帳24分，以及波傑姆斯基（Brandin Podziemski）的18分、7籃板、5助攻，勇士成功打出高效率的團隊進攻。先前曾因與湖人球星唐西奇（Luka Doncic）爆發言語衝突、狂言「不害怕任何人」而引發爭議的倫德博格，如今用極具宰制力的表現證明自己絕非只有說空話，而是貨真價實的頂級即戰力。這場比賽堪稱是倫德博格短短4場NBA生涯的代表作，讓他在一夜之間一舉刷新多項高難度紀錄。驚人的表現也讓美國知名預測平台「PolyMarket」賽後數據顯示，倫德博格奪得本季「年度最佳新秀（ROY）」的機率已一舉超越熱門人選布澤爾（Cameron Boozer），登頂聯盟第一。倫德博格展現出的成熟度，讓勇士老大哥柯瑞受訪時讚不絕口：「他非常沉著冷靜，球感極佳，是對手很難處理的難題。他打球不慌不忙，可以說是一位全能型球員。」勇士總教練科爾更是給予極高評價：「他強壯如牛且技術嫻熟，對於一名新秀來說能達到這種水準實屬罕見。基本上在比賽的所有關鍵時刻，我們都把球交到他手上，作為一名菜鳥就能具備如此成熟的水準，真的非常罕見。」