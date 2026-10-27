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▲沈伯洋發布《洋流誌》。（圖／沈伯洋競總提供）

▲沈伯洋發布《洋流誌》。（圖／沈伯洋競總提供）

民進黨台北市長候選人沈伯洋今（27）日舉辦《洋流誌》政策「彩」皮書發布記者會，邀集詩人、作家、漫畫家、插畫家及設計師等20餘位文化創作者，以文學、圖像與設計，重新詮釋台北的五大政策主軸，推出一套六本文庫本形式的政策白皮書。沈伯洋表示，《洋流誌》不僅具備美感，第六本更特別設計為空白本，以「市長，你給我聽好了」為概念，邀請市民親自寫下對台北的期待。政策組召集人陳培瑜說明，《洋流誌》以沈伯洋提出的五大政策主軸為基礎，涵蓋市政治理與城市外交、交通運輸、育兒生活、城市再造及勞動與經濟，邀請不同世代、不同創作領域的文化工作者，以各自擅長的創作語言進行「政策轉譯」。陳培瑜分享，希望政策可以被看見、被理解甚至被傳閱，改變過去政策與民眾距離遙遠的印象，因此提出製作《洋流誌》這個看似瘋狂的想法，實際拿到刊物時，更是發現原來文化與政治可以如此貼近，政治也能如此文學、如此溫暖。沈伯洋進一步說，《洋流誌》選擇以文庫本作為呈現形式，便於隨身攜帶，內頁包含漫畫、新詩、插畫、作者介紹、政策組的發想，還有女兒麻糬的畫作。第六本則回歸以市民為主題的精神，特別設計為空白本，以「市長，你給我聽好了」為概念，邀請市民親自寫下對台北的期待。沈伯洋指出，城市的驕傲感來自美感，因此拿到《洋流誌》時，便被刊物的設計美感所感動，並感受到創作的迷人之處。希望政策能透過不同形式傳遞，無論小說、漫畫或插畫，都是保存城市記憶的方式，尤其台北作為首都，更應與創作者合作保存台灣記憶、傳承文化技藝，而政府不應為創作設下框架，更要勇於接受批評，展現民主的多元與包容，共同書寫城市記憶。作家李屏瑤長期透過小說、散文及劇場作品，探索個人、家庭、性別與城市之間的關係。她表示，這次參與《洋流誌》創作，以政策為出發點選題，也獲得充分的創作空間，雖然受邀時就被提醒，公開具名可能遭受攻擊，但其實身為台灣人本身就是一件很政治的事，而選舉就像大型分組報告，每個人都能選擇其期待方向，希望大家選擇願意扶起跌倒阿嬤的人。詩人任明信表示，過去看著立法院的亂象，曾對現況感到絕望，直到看見沈伯洋有條理的兇悍、不主戰也不畏戰的態度，以及「洋流」出現，才重新看見希望。他引用《灌籃高手》「現在放棄的話，比賽就結束了」，形容一開始的心情；後來身邊朋友開始以《葬送的芙莉蓮》「如果是沈伯洋的話，他一定也會這麼做的」，作為行動的理由，現在則深刻感受到「無論結果如何，我想現在改變已經確實發生」。以《神明便利商店》、《我在詐騙公司上班》等作品深受讀者喜愛的漫畫家謝東霖說，這次《洋流誌》集結阮光民、每日青菜、Pam Pam、狼七共五位漫畫家共同創作，五人皆曾獲得金漫獎，作品不僅授權影視改編，也翻譯成外文在海外販售，然而台灣原創漫畫僅占整體漫畫市場約6至7%，感謝沈伯洋競辦到對文化工作者的重視，期盼未來能持續推廣台灣原創漫畫，實現「三日一台」的目標，也就是每看三本日本漫畫，就看一本台灣漫畫。平面設計師、重本書店創辦人葉忠宜長期投入字體設計、出版與閱讀文化，更擔任《洋流誌》設計工作。葉忠宜分享，在紙本出版逐漸萎縮的年代，印刷工藝仍是一件非常浪漫的事，五大政策主題透過漫畫形式呈現，也帶來令人震撼的閱讀體驗，甚至連平時對縫線工作習以為常的阿嬤，拿到《洋流誌》時也顯得格外興奮。此次《洋流誌》計畫集結多位創作者，包括洪沛澤、葉忠宜、朱宥勳、謝宜安、陳怡靜、蔡雨辰、徐書磊、廖志墭、任明信、吳曉樂、李屏瑤、薛西斯、謝東霖、阮光民、每日青菜、Pam Pam、簡士閎、張梓鈞、蔡珠兒、羅毓嘉、狼七、cincin chang、宋尚緯、鴻鴻、ABWu、蕭詒徽、陳威諺等。後續將在11月4、7、11、14、18日舉辦共五場延伸講座，與市民分享轉譯市政的創作心路歷程。