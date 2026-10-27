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韓國年度音樂盛事《MMA 2026 Melon Music Awards》將於11月14日、15日在首爾高尺天空巨蛋登場，今年首度擴大為連續2天舉辦，集結aespa、IVE、I.O.I、NCT DREAM、NCT 127、RIIZE、ATEEZ、CORTIS等26組人氣歌手及團體輪番演出。今（27）日也傳來好消息，台灣確定由CATCHPLAY TV全台網路獨家直播，2天典禮皆於台灣時間下午5點正式開始，歌迷不用飛到韓國，也能透過即時中文字幕同步收看頒獎典禮。這次CATCHPLAY TV將完整直播《MMA 2026》2天盛況，從紅毯到頒獎典禮、偶像舞台表演都能同步收看，紅毯將於台灣時間下午4點開始，正式典禮則在下午5點登場。觀眾只要透過CATCHPLAY+網站或下載APP，訂閱CATCHPLAY TV「頻道限定方案」，或包含全平台完整內容的「標準訂閱方案」，就能使用電腦、手機及智慧型電視觀看，不僅全程無廣告干擾，還提供即時中文字幕，並開放直播聊天室，讓粉絲邊看偶像表演、邊與其他觀眾交流。由韓國知名音樂平台Melon主辦的《MMA》，今年邁入第18屆，首度從過去的單日典禮升級為連續2天舉辦，並以「K-POP CONNECT: The New Pulse」為主題，邀請26組藝人接力登台。11月14日首日卡司包括I.O.I、aespa、ATEEZ、NCT DREAM、RIIZE、TWS、Hearts2Hearts、YENA、RESCENE、Dragon Pony、HANA、IDID、AEN及TUIDE共14組，其中限定女團I.O.I再度合體登上大型頒獎典禮舞台，也讓首日演出格外受到矚目。11月15日第2天同樣星光熠熠，由IVE、NCT 127、NCT WISH、ILLIT、CORTIS、KiiiKiii、PLAVE、82MAJOR、ALPHA DRIVE ONE、AND2BLE、hrtz.wav及LNGSHOT等12組藝人接棒演出，從當紅偶像到備受期待的新生代團體都有機會一次看個夠。《MMA》向來以韓國Melon音樂平台的音源成績為重要評選依據，並結合專業評審及歌迷投票，選出年度表現突出的歌手與作品。其中備受關注的「TOP10」獎項，將依音源成績60%、專業評審20%及粉絲投票20%計算，選出年度10大人氣歌手。目前TOP10投票已經展開，預計10月29日截止，10月30日至11月13日則接續進行各獎項投票，最終得獎名單將在11月14日、15日兩天典禮上陸續揭曉。