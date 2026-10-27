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謝瓊煖以《人浮於愛》拿下第61屆金鐘獎戲劇節目女配角獎，當時她正在民視八點檔《豆腐媽媽》片場拍戲，突然聽見導演喊卡、攝影師拍手，還以為是剛剛的鏡頭表現太好，沒想到劇組隨即簇擁上前，熱烈鼓掌並送上擁抱，讓她又驚又感動。同樣因拍戲無法出席典禮的洪都拉斯，也在片場與她互相擁抱、彼此鼓勵。謝瓊煖回憶，當時聽到馮凱導演喊卡、攝影師拍手，還以為是大家剛剛走位表現出色，沒想到現場突然湧入一群人，大家不斷鼓掌、上前擁抱，讓她深受感動，也開心預告：「明年見！」洪都拉斯也在現場與謝瓊煖擁抱，兩人互相給予鼓勵。此外，蘇晏霈、賴芊合、藍葦華、曾子益、李運慶、宮美樂、陳志強、方琦、陳仙梅、羅子惟、馬國弼、楊鎮、盧彥澤等《豆腐媽媽》演員，也在第一時間送上擁抱與祝福，讓片場瞬間充滿喜悅。劇組的真摯祝福，也成為謝瓊煖難忘的金鐘回憶。洪都拉斯這次第7度入圍金鐘獎，卻因工作無法出席，內心相當煎熬，直言：「人生做了一件最痛苦的決定，就是缺席金鐘盛會。」不過，留在《豆腐媽媽》攝影棚工作的他，也獲得劇組滿滿支持。導演馮凱的一番話給了他鼓勵：「幾百個優秀的演員當中，你是前五名了，應該要值得驕傲。」加上演員們送上的擁抱，讓他感念在心，表示：「他們給我的溫暖，其實我都銘感五內。」即使錯過金鐘典禮，洪都拉斯仍堅守工作崗位。他表示，自己始終熱愛表演、熱愛演戲，也會繼續保持樂觀，期待下一次再站上金鐘殿堂，寫下第8次入圍的感言，並感謝大家一路以來的支持。