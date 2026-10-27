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捷運化身搖滾列車！音樂盛典「搖滾台中」即將於本週末（10月31日至11月1日）在文心森林公園及圓滿戶外劇場熱力開唱。台中捷運攜手新生代人氣樂團「公館青少年 GGteens」推出限定聯名企劃，不僅將三大車站列車進站音換上樂團代表作，更全面加密散場班距至6.5分鐘，要讓預估破10萬人次的樂迷從進站搭車一路嗨到散場。中捷公司指出，此次跨界合作將捷運化為移動舞台。即日起在高鐵台中站、文心森林公園站及市政府站，列車進站音樂全面更換為樂團代表作「要不要跟我出去走一走」，全線各站亦播送團員錄製的專屬乘車廣播；市政府站公共藝術「伏流音場」更透過指向性喇叭播送樂團精選曲目，讓通勤族與樂迷感受濃厚搖滾氛圍。因應活動「分散進場、集中散場」特性，捷運綠線同步實施疏運計畫。進場時段（10月31日10時至12時、11月1日17時至20時）班距縮減為7分30秒；活動兩天散場高峰時段（20時至22時30分），文心森林公園站班距進一步加密至6分30秒。中捷公司提醒，散場時段文心森林公園站旅客集中，站務人員將視現場人流機動加開加班車，必要時啟動進站管制作業，呼籲民眾搭乘大眾運輸工具前往，並配合引導依序候車。