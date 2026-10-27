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知名主持人蔡康永日前出席民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會，引發中國方面強烈不滿，甚至傳出合作品牌切割，讓他25日深夜緊急在微博發文，強調自己從未支持台獨，卻再度引爆輿論。對此，作家「漂浪島嶼」點名沈伯洋，若真有骨氣與膽識，就該將「支持台獨建國」列為競選政見，更撂狠話：「做不到都別笑蔡康永！」漂浪島嶼表示，蔡康永突發文章表達沒有挺台獨，又開始遭到冷嘲熱諷，批評被「周子瑜化」，搖擺性人格等，甚至一股山雨欲來的青鳥出征氣勢。但他不客氣反問，實際上，檯面上政治人物，上至總統，下至候選人，哪一位敢公開喊支持台獨？漂浪島嶼續指，連總統都變成務實政治工作者，支持中華民國台灣獨立自主，台灣不隸屬中國，在美國的嚴厲制止下，支持台獨連說都不敢說出口。反觀蔡康永說了句不支持台獨，名嘴、青鳥開始大作文章，鄙夷、惋惜聲浪不斷，但是敢去討論檯面政治人物，有誰無懼中國威逼，不怕美國壓力，公開表達支持台獨的決心。「支持不敢說，嘲弄說出不支持，讓人笑翻的噤聲勇者。」最後，漂浪島嶼更喊話沈伯洋，若他真有骨氣、有膽識的話，可以在競選政見中明列「公開支持台獨建國」，不要修辭支持中華民國台灣獨立自主，若做不到的話，就都別笑蔡康永。