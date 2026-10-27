寶可夢玩家注意了，由日本寶可夢公司與中國騰訊遊戲旗下天美工作室群共同開發的《Pokémon UNITE》（寶可夢大集結），今（27）日正式宣布結束營運，Nintendo Switch、iOS 及 Android 版本都將於台灣時間2027年3月23日上午8時同步停服，官方也預告，11月12日將推出特別活動，並準備「資料館」功能，讓玩家在遊戲關閉後仍能回顧部分對戰紀錄及收藏內容。
《寶可夢大集結》2021年上市 從主機打到手機
《寶可夢大集結》自2021年7月21日在 Nintendo Switch 推出，之後登上手機平台，採用多人線上戰鬥競技場（MOBA）玩法，玩家組隊操控寶可夢，在限定時間內與對手交戰、累積得分，並在對戰過程中讓寶可夢成長進化。遊戲推出後也發展出國際競技賽事，沒想到如今正式宣布停服，讓玩家必須開始倒數告別。
才剛登上亞運舞台 《寶可夢大集結》火速關服
令人意外的是，《寶可夢大集結》還是2026年愛知名古屋亞運的正式電競項目之一，這也是該遊戲首度登上亞運電競舞台，賽事於9月25日至27日舉行。如今距離亞運賽事結束才約1個月，官方便宣布遊戲將在明年3月走入歷史，消息格外令人錯愕，也讓這款曾代表電競舞台的作品迎來倒數階段。
官方表示，自10月27日下午1時起，遊戲已停止販售付費貨幣「寶石」，並停止開放月費服務「UNITE會員」的新會員加入及自動續約。不過，玩家手上尚未使用的寶石仍可在正式停服前繼續使用，既有會員也能在剩餘有效期限內享有相關特典。至於停服時仍未使用的付費寶石，退款方式與細節仍須以官方後續公告為準。
關服前最後活動曝光 資料下載期限至2027年3月
在《寶可夢大集結》關服前，官方預計於11月12日推出特別活動，讓玩家有機會取得過去登場的集結參賽證、電子服等道具。此外，官方也正在準備「資料館」功能，讓玩家在遊戲結束營運後，仍能查看部分對戰紀錄，以及曾經取得的集結參賽證、電子服等收藏。不過，玩家必須在2027年3月23日上午8時前完成所需資料下載，才能在停服後使用資料館，錯過期限便無法使用。
此外，《寶可夢大集結》先前公布的獨立競技賽事「Pokémon UNITE Aeos Crown 2027 Tokyo」仍將照計畫舉行，地區預賽預計自2026年12月5日起陸續展開，決賽則預定於2027年3月在東京舉行。也就是說，遊戲本體即將關服，競技賽事卻仍會繼續推進，玩家若想留下最後的對戰回憶，接下來幾個月將是最後機會。
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《寶可夢大集結》自2021年7月21日在 Nintendo Switch 推出，之後登上手機平台，採用多人線上戰鬥競技場（MOBA）玩法，玩家組隊操控寶可夢，在限定時間內與對手交戰、累積得分，並在對戰過程中讓寶可夢成長進化。遊戲推出後也發展出國際競技賽事，沒想到如今正式宣布停服，讓玩家必須開始倒數告別。
令人意外的是，《寶可夢大集結》還是2026年愛知名古屋亞運的正式電競項目之一，這也是該遊戲首度登上亞運電競舞台，賽事於9月25日至27日舉行。如今距離亞運賽事結束才約1個月，官方便宣布遊戲將在明年3月走入歷史，消息格外令人錯愕，也讓這款曾代表電競舞台的作品迎來倒數階段。
官方表示，自10月27日下午1時起，遊戲已停止販售付費貨幣「寶石」，並停止開放月費服務「UNITE會員」的新會員加入及自動續約。不過，玩家手上尚未使用的寶石仍可在正式停服前繼續使用，既有會員也能在剩餘有效期限內享有相關特典。至於停服時仍未使用的付費寶石，退款方式與細節仍須以官方後續公告為準。
在《寶可夢大集結》關服前，官方預計於11月12日推出特別活動，讓玩家有機會取得過去登場的集結參賽證、電子服等道具。此外，官方也正在準備「資料館」功能，讓玩家在遊戲結束營運後，仍能查看部分對戰紀錄，以及曾經取得的集結參賽證、電子服等收藏。不過，玩家必須在2027年3月23日上午8時前完成所需資料下載，才能在停服後使用資料館，錯過期限便無法使用。
此外，《寶可夢大集結》先前公布的獨立競技賽事「Pokémon UNITE Aeos Crown 2027 Tokyo」仍將照計畫舉行，地區預賽預計自2026年12月5日起陸續展開，決賽則預定於2027年3月在東京舉行。也就是說，遊戲本體即將關服，競技賽事卻仍會繼續推進，玩家若想留下最後的對戰回憶，接下來幾個月將是最後機會。