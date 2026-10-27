以經典拳擊漫畫《小拳王》（あしたのジョー，另譯《明日之丈》）聞名的漫畫大師千葉徹彌（ちばてつや），傳出於10月22日逝世，享壽87歲。消息於今（27）日傳出後，引發漫畫界關注。千葉徹彌自1956年出道，創作生涯長達70年，除了《小拳王》，代表作品還包括《好小子》、《大個子》、《新好小子》、《魔球投手》等，甚至直到晚年仍持續創作自傳漫畫《悠哉日記》，留下橫跨數個世代的漫畫作品。
《小拳王》作者千葉徹彌逝世！87歲走完傳奇人生
千葉徹彌1939年1月11日出生於日本東京，年幼時曾隨家人移居中國東北，直到第二次世界大戰結束後才返回日本。他在1956年正式踏入漫畫界，早期以少女漫畫起家，1958年開始連載《媽媽的小提琴》，1961年則透過《魔球投手》進軍少年漫畫領域，逐漸建立自己的創作風格。
真正讓千葉徹彌名留漫畫史的作品，是1968年與編劇高森朝雄合作推出的《小拳王》。故事描寫出身社會底層的少年矢吹丈，在接觸拳擊後一步步成長，並在擂台上與強敵交手的過程中，尋找自己的人生意義。
《小拳王》不僅是日本運動漫畫的重要代表作，當年更掀起社會現象。其中，人氣角色力石徹在漫畫劇情中死亡後，現實世界竟有讀者替他舉辦葬禮，足見作品當年的影響力。漫畫後續也多次改編為電視動畫、動畫電影及真人電影，成為日本漫畫史上難以取代的經典。
不只《小拳王》！《好小子》、《大個子》都是他的代表作
除了《小拳王》，千葉徹彌還創作過多部不同題材的漫畫。其中，《好小子》（おれは鉄兵）以劍道為主題，描寫性格自由奔放的少年上杉鐵兵，在成長過程中接觸劍道、展現驚人運動天分的故事，作品曾獲得講談社出版文化賞兒童漫畫部門獎項。
另一部代表作《大個子》（のたり松太郎）則將舞台搬到日本相撲界，主角坂口松太郎擁有過人的力氣，卻因為個性粗野、經常惹出麻煩，展開一段充滿喜劇色彩的相撲人生。作品也讓千葉徹彌獲得小學館漫畫賞及日本漫畫家協會賞特別賞。
此外，他還創作以高爾夫球為主題的《新好小子》（あした天気になあれ），以及描寫戰爭年代飛行員故事的《紫電改之鷹》（紫電改のタカ）。從拳擊、劍道、相撲到高爾夫球，千葉徹彌透過不同運動與人物故事，描寫少年們面對挫折、追逐夢想的過程。
晚年仍連載《悠哉日記》！2024年獲日本文化勳章
千葉徹彌晚年並未完全離開漫畫創作，2015年起在小學館漫畫雜誌《Big Comic》推出自傳性作品《悠哉日記》（ひねもすのたり日記），以漫畫形式回顧自己的童年、戰爭記憶與創作人生，台灣也曾推出中文版。
除了創作成就，千葉徹彌長期致力於漫畫文化推廣，曾擔任日本漫畫家協會會長、文星藝術大學校長，並參與培育新世代漫畫家。2024年，他更獲日本政府頒授文化勳章，成為日本漫畫界極具代表性的創作者之一。
如今千葉徹彌離世，雖然70年的創作生涯畫下句點，但《小拳王》中矢吹丈燃燒生命、站上擂台的身影，以及他筆下無數充滿生命力的角色，仍將繼續留在讀者心中。
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千葉徹彌1939年1月11日出生於日本東京，年幼時曾隨家人移居中國東北，直到第二次世界大戰結束後才返回日本。他在1956年正式踏入漫畫界，早期以少女漫畫起家，1958年開始連載《媽媽的小提琴》，1961年則透過《魔球投手》進軍少年漫畫領域，逐漸建立自己的創作風格。
《小拳王》不僅是日本運動漫畫的重要代表作，當年更掀起社會現象。其中，人氣角色力石徹在漫畫劇情中死亡後，現實世界竟有讀者替他舉辦葬禮，足見作品當年的影響力。漫畫後續也多次改編為電視動畫、動畫電影及真人電影，成為日本漫畫史上難以取代的經典。
除了《小拳王》，千葉徹彌還創作過多部不同題材的漫畫。其中，《好小子》（おれは鉄兵）以劍道為主題，描寫性格自由奔放的少年上杉鐵兵，在成長過程中接觸劍道、展現驚人運動天分的故事，作品曾獲得講談社出版文化賞兒童漫畫部門獎項。
另一部代表作《大個子》（のたり松太郎）則將舞台搬到日本相撲界，主角坂口松太郎擁有過人的力氣，卻因為個性粗野、經常惹出麻煩，展開一段充滿喜劇色彩的相撲人生。作品也讓千葉徹彌獲得小學館漫畫賞及日本漫畫家協會賞特別賞。
此外，他還創作以高爾夫球為主題的《新好小子》（あした天気になあれ），以及描寫戰爭年代飛行員故事的《紫電改之鷹》（紫電改のタカ）。從拳擊、劍道、相撲到高爾夫球，千葉徹彌透過不同運動與人物故事，描寫少年們面對挫折、追逐夢想的過程。
千葉徹彌晚年並未完全離開漫畫創作，2015年起在小學館漫畫雜誌《Big Comic》推出自傳性作品《悠哉日記》（ひねもすのたり日記），以漫畫形式回顧自己的童年、戰爭記憶與創作人生，台灣也曾推出中文版。
除了創作成就，千葉徹彌長期致力於漫畫文化推廣，曾擔任日本漫畫家協會會長、文星藝術大學校長，並參與培育新世代漫畫家。2024年，他更獲日本政府頒授文化勳章，成為日本漫畫界極具代表性的創作者之一。
如今千葉徹彌離世，雖然70年的創作生涯畫下句點，但《小拳王》中矢吹丈燃燒生命、站上擂台的身影，以及他筆下無數充滿生命力的角色，仍將繼續留在讀者心中。