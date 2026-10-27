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特教學生接連傳出遭綑綁 人本籲檢視管教與支持機制

台中市特教學生疑遭教師綑綁事件再添一例！人本教育基金會上週才與多名台中市議員召開記者會，揭露北屯區某國小特教班學生疑遭教師綁在椅子上，大甲區又傳出一名國小三年級特教學生，疑遭導師以膠帶綑綁長達一節課，且遭全班目擊！人本指出，事發後校方雖已通報，但導師仍在原班授課，也未啟動暫時停聘審議程序。校方表示，原訂上週五召開校事會議，因颱風影響延至今（27）日下午；台中市教育局則表示，該師已調離現職，暫不接觸學生，並將依法審議調查期間是否停聘。人本教育基金會20日與民進黨台中市議員張家銨、王立任、林祈烽等人召開記者會，揭露北屯區某國小特教班學生疑遭教師綑綁在椅子上的事件。事後人本又接獲通報，大甲區某國小三年級一名特教學生也疑遭班級導師以膠帶綑綁，時間長達一節課，且當時全班學生都在場目擊。人本台中辦公室指出，劉姓導師於10月13日上課期間，因習作問題與一名特教學生發生爭執，揚言要將學生綁起來。學生回應「綁就綁啊！」沒想到導師竟真的當著全班同學的面，以膠帶綑綁學生，時間長達一節課。事後多名學生向校方反映，校方隨即進行校安及社政通報。人本指出，台中市接連傳出特教學生疑遭教師綑綁的事件，教育局應正視校園管教問題，全面檢視學校的管教觀念、教師支持及輔導機制，並透過具體宣導與制度改善，確保教師充分理解學生的身體自主、人格尊嚴及受教權，不讓類似事件一再發生。針對外界質疑校方未及時啟動暫時停聘審議，校方回應，事發後已第一時間完成校安通報，原訂上週五召開校事會議，但因颱風影響，延至今天下午2時啟動調查機制，釐清事件經過及相關責任。台中市教育局表示，對任何形式的不當管教採取零容忍態度。除校方已將該名教師調離現職、暫不接觸學生外，教育局也已督請學校儘速召開教師評審委員會，依法審議該師在調查期間是否有停聘、靜候調查的必要，以保障學生安全及受教權。若後續調查確認違法，將依法嚴懲，絕不寬貸。