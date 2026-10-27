今年推出限量288席、每席1,500元的VIP福袋套票，將於明（28）日中午12點起在ibon售票系統正式開賣，轉播方面則與緯來電視網合作，

在緯來相關頻道與CPBLTV等6頻道提供全程直播。

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中職頒獎典禮公布 公布288席VIP套票

VIP套票限量288席，每席1,500元，將於明（28）日中午12點開放購買，每人限購2張，球迷可透過ibon售票系統線上購票，把握難得機會

網路、有線電視全程直播 6頻道都看得到

今年頒獎典禮也將全程直播，球迷朋友可透過緯來體育台、緯來精采台、緯來電視網APP、緯來體育YouTube、CPBLTV、CPBL YouTube頻道同步收看，不錯過每一個精彩時刻。

「2026明台產險中華職棒頒獎典禮」將於11月2日在台北萬豪酒店盛大舉行，今年持續開放球迷購票入場，邀請大家親臨現場，見證球員們一整年努力拚戰的成果與榮耀時刻。中華職棒37年以「BE THE ONE」為核心精神，持續突破、追求精進，期盼帶領台灣棒球邁向獨一無二的新高度，同時也號召球迷進場為棒球吶喊，成為改變比賽、點燃球場氛圍的關鍵「ONE」。隨著球季進入尾聲，年度頒獎典禮將表揚球員整季的傑出表現與辛勤付出，也讓球迷、聯盟、球團及選手齊聚一堂，共享屬於台灣棒球的榮耀時刻。感謝球迷一路以來的支持與陪伴，今年特別規劃VIP福袋套票，除可入場參與典禮外，還可獲得市值至少1,500元以上的精選商品，另有機會抽中官方獨家收藏品等多項驚喜好禮。，親身感受年度頒獎盛會的熱烈氛圍。明台產險長期支持台灣運動發展，今年再度冠名中華職棒年度頒獎典禮，以企業力量為每位球員喝采，共同守護台灣棒球的每一個榮耀時刻。誠摯邀請所有熱愛棒球的朋友共襄盛舉，無論親臨現場或透過直播觀賞，都能一同為獲獎球員獻上最真摯的掌聲，見證屬於球員們的高光時刻！