我是廣告 請繼續往下閱讀

38歲台灣女子井雲蓉日前在日本河口湖的飯店內遇害，案件內幕疑似涉及殺妻騙保，引發大眾熱議。昨（26）日井雲蓉的親友透露，她生前非常關注時事，是政治網紅「八炯」的粉絲，一直很想拿到八炯的簽名；有在關注此案的八炯得知情況後也很驚訝，他隨後親自寫卡片，請人送去靈堂，希望能完成井雲蓉的遺願，盼逝者安息。這起震驚台日社會的命案發生在本月19日，井雲蓉前往日本山梨縣河口湖旅遊時，在飯店內遭同行的27歲台籍女團員楊閔涵持刀割頸身亡。隨著檢警抽絲剝繭，全案出現重大轉折，台灣檢警查出井女的新婚丈夫李姓男子疑似曾與楊閔涵交往，懷疑全案涉及「假結婚真詐保」，目前李男返台後已遭法院裁定羈押禁見。據《ETtoday新聞雲》報導，八炯今日受訪時透露，自己原本就高度關注這起國際命案，直到井雲蓉身邊親友主動接洽、希望他能寫張致哀卡片，他才震驚發現死者竟然是默默支持自己許久的粉絲。據友人轉述，井雲蓉生前非常認同八炯不會為金錢與個人利益而背棄立場與理念，很早以前就希望取得親筆簽名，可惜直到遭遇不幸前都未能如願。八炯得知情況後，回應媒體：「蠻想親口跟她說一句謝謝妳鼓勵我，這樣子讓我有勇氣走下去了。」八炯說他得知井雲蓉的心意後既感動又心痛，他親筆在追思卡片上寫下：「井雲蓉，願妳在另一個世界不再有傷痛，只有平安，一路好走，八炯敬悼。」並委託友人送往靈堂完成井雲蓉遺願。而他昨晚也在社群平台Threads發文悼念：「真的很遺憾，上週在日本遇難的台灣女生，祂是我的粉絲，也是現任空勤總隊長的女兒。」八炯感慨，創作者平時面對的都是冰冷的訂閱數與觀看流量，但這次悲劇讓他深刻體會到，每個數據背後都有著真實的情感與人生故事，支持者的鼓勵他會永遠銘記並堅持初衷。八炯本名溫子渝，現年31歲，是花蓮阿美族人，為台灣知名時事政治型YouTuber，經營頻道「攝徒日記Fun TV」。早期拍攝旅遊短片，後轉型聚焦兩岸關係與政治時事，以強烈本土立場、犀利言詞諷刺中國共產黨及小粉紅聞名。頻道累積破百萬訂閱，是台灣反共評論圈具代表性與高影響力的網路創作者之一。