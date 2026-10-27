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台中雖坐擁全台最完整的精密機械與航太供應鏈，卻長期面臨「有研發能量、無在地練兵場」的產業困境，迫使業者只能遠赴嘉義或屏東試飛。為打破測試瓶頸，立委楊瓊瓔今(27)日邀集交通部、國防部、經濟部及漢翔等十多家指標業者召開協調會，全力爭取將全國測試場域由「18+2」擴增至「19+3」，並初步敲定太平光華高工與烏日烏溪公地，力拚實現「在地研發、在地試飛」。楊瓊瓔表示，無人機技術已全面跨足精準農業、救災巡檢、智慧物流乃至國防科技，台中具備頂尖的研發製造底蘊，但缺乏合規且便利的測試場，不僅讓廠商承受跨縣市奔波的運輸與排程成本，更直接拖慢產品驗證與商轉時程。到場的漢翔航空、安能複材科技及通琦企業等多位產業代表也齊聲吐苦水，強調無人機測試曠日廢時，唯有就近擴增合法場域，研發動能才不會被場地「卡脖子」。為徹底解決業者無處可飛的難題，會中歷經跨部會密集研商，全面檢視空域限制、土地權屬與起降安全性，正式拍板台中首波解方。中小型無人機鎖定太平光華高工，規劃將既有跑道延伸至200公尺，支援25公斤以下機種；大型無人機則選定烏日區烏溪河川公地（旺偉休閒航空俱樂部），研議新闢250公尺專用跑道。兩處均位於400呎以下的航空「綠區」，後續將由中央與地方展開現勘，加速排除法規障礙，讓台中業者早日實現在地練兵。台中市經發局長張峯源說，光華高工現有110公尺臨時跑道，市府規劃擴建至200公尺，即可滿足多數中小型機型需求；烏日烏溪河川公地目前為旺偉休閒航空俱樂部使用，若要供大型固定翼無人機起降，初估需斥資約1000萬元新闢250公尺跑道。對此，交通部航政司副司長段維萍與民航局說，兩處均位於飛行高度400呎以下的「綠區」，法規上原則可行，後續將全力協助場地審查與校方時段協調；水利署第三河川分署也表態，河川公地申請試飛在程序上樂觀其成。在場域篩選過程中，市府團隊兼顧空域與地面安全，已先行剔除鄰近國道1號的后里場址，以及緊鄰台74線與住宅密集區的大里場域。此外，會中一度研議大里天山教練場「軍民共用」的可行性，陸軍十軍團少將參謀長王俊欽則直言，該教練場肩負戰甲砲車駕駛與城鎮戰訓練，軍事任務密集且僅能供垂直起降機種使用、並無起降跑道，評估目前釋出共用的難度較高，因此暫不列入優先方案。楊瓊瓔強調，中部航太供應鏈正處於接軌國際的黃金轉型期，本次跨部會協調成功跨出關鍵第一步，接下來將迅速啟動中央、地方與業者的聯合現地會勘，積極爭取中央經費挹注，逐一突破土地撥用與營運管理限制，讓台中真正落實從「零件製造」邁向「研發、測試、驗證一體化」的無人機產業旗艦聚落。