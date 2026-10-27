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◼︎台北市10月28日停水範圍

▲台北市10月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新北市10月28日停水範圍

▲新北市10月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎桃園市10月28日停水範圍

▲桃園市10月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市10月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市10月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台中市10月28日停水範圍

▲台中市10月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市10月28日停水範圍

▲台南市10月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市10月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎高雄市10月28日停水範圍

▲高雄市10月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎宜蘭縣10月28日停水範圍

▲宜蘭縣10月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲宜蘭縣10月28日降壓範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎彰化縣10月28日停水範圍

▲彰化縣10月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎雲林縣10月28日停水範圍

▲雲林縣10月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎屏東縣10月28日停水範圍

▲屏東縣10月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲屏東縣10月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎花蓮縣10月28日停水範圍

▲花蓮縣10月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台東縣10月28日停水範圍

▲台東縣10月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎澎湖縣10月28日停水範圍

▲澎湖縣10月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

記得儲水備用！據台灣自來水公司最新公告，10月28日（週三）在以及總共13縣市部分地區將實施停水，原因包含舊管線汰換、漏水調查等，在台中還有長達8小時的停水事件。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市10月28日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。🕦影響時間：10月28日11時至15時(共4小時)📍停水地區中山區：建國北路3段113巷(民族東路410巷至建國北路雙號側)及建國北路3段95號至111號(直接用水戶:停水3戶)🕦影響時間：10月28日11時至15時(共4小時)📍停水地區中山區：建國北路3段113巷(民族東路至建國北路單號側)及建國北路3段115號至127號(直接用水戶:停水4戶)🕦影響時間：10月28日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區士林區：大東路170號、84巷19號、文林路251號至440號、255巷、404巷、福德路8號及貼單用戶(直接用水戶:停水79戶)🕦影響時間：10月28日10時30分至14時30分(共4小時)📍停水地區北投區：振華街22巷旁後巷(直接用水戶:停水28戶)🕦影響時間：10月28日10時至16時(共6小時)📍停水地區中山區：中山北路2段11巷、南京東路1段1巷(直接用水戶:停水26戶)🕦影響時間：10月28日10時至16時(共6小時)📍停水地區內湖區：成功路四段61巷(成功路四段至成功路四段61巷30號間)(直接用水戶:停水19戶)🕦影響時間：10月28日09時至16時(共7小時)📍停水地區北投區：復興三路單號453、463、477、503號及521巷,雙號474、476、486巷、490、492、臨494、498、500、506、520巷、526、532、534、548、560號(含單、雙號及巷弄全部)。擬辦理大屯里配水池上、下清洗。🕦影響時間：10月28日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區新店區：安成街(安德街至安康路2段)(直接用水戶:停水31戶)🕦影響時間：10月28日10時至16時(共6小時)📍停水地區永和區：秀朗路二段148巷7弄、秀朗路二段176巷及得和路373巷16弄(直接用水戶:停水3戶)🕦影響時間：10月28日11時至15時(共4小時)📍停水地區新店區：三民路98-5號至142號、中正路337號至341號。(直接用水戶:停水7戶)🕦影響時間：10月28日10時至16時(共6小時)📍停水地區中和區：連城路355號至415號(直接用水戶:停水7戶)🕦影響時間：10月28日09時至16時(共7小時)停水原因：污水改管工程-斷管連絡。📍停水地區八德區：中山路、中華路、茄苳路、龍安街、龍鳳一街。桃園區：上海路、中山路、國強一街、國強七街、國強八街、國強六街、國強十一街、國強十三街、國強十二街、國強十街、國豐一街、國豐七街、國豐三街、國豐二街、國豐五街、國豐八街、國豐六街、國豐十街、大興西路三段、文中路、文中路一段、江南三街、江南十一街、龍安街、龍鳳一街、龍鳳三街、龍鳳二街。蘆竹區：新安路。🕦影響時間：10月28日10時至18時(共8小時)停水原因：管網封閉調查作業及水量計檢修作業。📍停水地區龜山區：寶石街109號至168號、國園一街、國園三街、國園五街、國園街、宏昇街、集美街、龍校街、東萬壽路20號至830號(沿線含巷弄)、萬壽路一段1803號至666號(沿線含巷弄)。🕦影響時間：10月28日12時至18時(共6小時)停水原因：水量計施工作業。📍停水地區蘆竹區：大新路、福林街、龍安街三段、龍安街二段。🕦影響時間：10月28日08時30分至17時(共8小時半)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區南屯區：五權西路三段、五權西路二段、嶺東路、忠勇路。西屯區：圓環、天保街、安和西路、安和路、朝馬路、玉成路、福安九街、福安十街。🕦影響時間：10月28日09時至16時(共7小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區安定區：中榮里。🕦影響時間：10月28日22時至29日02時(共4小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區柳營區：人和里、光福里、士林里、太康里、東昇里。共5個村里。中山東路二段、中山西路一段、光福七街、光福五街、十美街、奇美路一段、奇美路二段、康樂街、建業路、東昇八街、柳營路三段、柳營路二段、義士路五段。🕦影響時間：10月28日09時至16時30分(共7小時半)停水原因：用戶新裝工程。📍停水地區三民區：鼎金一巷(金鼎路66巷~鼎金一巷巷底)🕦影響時間：10月28日13時至17時(共4小時)停水原因：興廠管網改善工程停水施工。📍停水地區冬山鄉：大進一路、大進七路、大進三路、大進九路、大進二路、大進五路、大進八路、大進六路、大進路、小埤一路、小埤三路、小埤二路、小埤五路。🕦影響時間：10月28日0時至06時(共6小時)降壓原因：年度三星、寒溪地區管網排水洗管作業。📍降壓地區三星鄉：拱照村、萬德村、天福村、天山村、行健村、大義村、貴林村、人和村、月眉村、集慶村、雙賢村、萬富村、尚武村、義德村。宜蘭縣/三星鄉/拱照村、行健村、大義村、人和村、月眉村、集慶村、雙賢村、萬富村、萬德村、天福村、天山村、尚武村、貴林村、義德村、大洲村、大隱村、尾塹村。🕦影響時間：10月27日23時至28日05時(共6小時)停水原因：分區計量管網維護作業。📍停水地區北斗鎮：三號路、中央路、中寮一路、中寮三路、中寮二路、中寮路、中山路一段、中山路二段、中山路四段、光前路、北勢寮路、四維路、大中路、大道路、學府路、復興路、文苑路一段、文苑路二段、斗苑路一段、斗苑路二段、東陽街、河濱街、舊溪路一段、舊溪路二段、螺陽路、裕後路。埤頭鄉：斗苑東路、斗苑路二段、新生路、營東路。田尾鄉：三豐路、中正路一段、建平路二段。🕦影響時間：10月28日08時至18時(共10小時)停水原因：消防栓增設工程停水施工改接作業。📍停水地區莿桐鄉：南安路，延平路189巷及中正路66巷。🕦影響時間：10月28日08時至18時(共10小時)停水原因：管線排氣閥漏水搶修。📍停水地區恆春鎮：茄湖里。枋寮鄉：隆山村、安樂村、保生村、中寮村、內寮村。佳冬鄉：全部。枋山鄉：全部。春日鄉：春日村、古華村。獅子鄉：全部。🕦影響時間：10月28日09時至17時(共8小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區三地門鄉：和興路。高樹鄉：中正路、仁里路、保安路、光明路、同安路、向川路、和平路、和興路、圓環路、大同路、大平路、太安路、平安路、建成路、新改路、新發公路、新興路、明義路、民和路、民安路、永安路、沿山公路一段、泰和路、維興路、美村路、義興路、萬興路、豐田路、長美路。🕦影響時間：10月28日09時30分至16時30分(共7小時)停水原因：汙水管線改管工程。📍停水地區花蓮市：圓環、新興路。民勤里、民意里。新城鄉/嘉新村。共3個村里。🕦影響時間：10月28日08時至16時(共7小時)停水原因：汙水管線改管工程。📍停水地區台東市：中山路、勝利街、馬亨亨大道。🕦影響時間：10月27日22時至28日06時(共8小時)停水原因：分區計量管網漏水封閉測試作業。📍停水地區西嶼鄉：內垵村。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。