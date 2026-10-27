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醫院評鑑「服教研」比重調整 石崇良：盼減輕臨床負荷

高雄醫界近日連傳噩耗，高雄醫學大學附設中和紀念醫院心臟內科醫師朱志昇趕赴醫院搶救患者途中，不幸車禍身亡。另外一名高雄長庚骨科醫師許傑程則是昏倒後搶救不治，也引發外界對醫師過勞的討論。衛福部長石崇良表示，未來也和醫策會討論醫院評鑑，讓服務、教學、研究的比例可相互調整、減輕臨床負荷。石崇良說，2位醫師都是算年輕的，且都投身在醫學中心進行重症救人的工作，但同時也在救治患者過程或路途發生不幸事件。他表示，自己心裡相當難過，也在第一時間進行了解，後續對家屬進行慰問等。不過，石崇良也提到，較為重要的是兩方面，包括病人狀況緊急，但也務必請醫師保重身體，救人的同時，身體也要照顧好。他表示，未來會持續努力將一些不必要的工作，透過分工、程序改善或降低醫師負荷。也有醫界提到「醫院評鑑」，石崇良指出，以在醫學中心的醫師而言，被暱稱為「胡椒鹽」，包括服務、教學、研究等，這部分應該有不同的思考。他表示，這部分跟醫策會討論，未來教學醫院進行評鑑時，讓這3個角色比重有不同負擔，不讓每個醫師都同樣進行三件事，減輕臨床負荷。