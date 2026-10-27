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▲曾敬驊（如圖）和周渝民都是宜蘭人。（圖／曾敬驊臉書）

第61屆金鐘獎頒獎典禮昨（26）晚圓滿落幕，幾家歡樂幾家愁，周渝民和謝欣穎以《我們與惡的距離2》入圍視帝、視后，最後和獎座無緣，但該劇拿下最大獎「戲劇節目獎」，眾人依舊開心慶功，周渝民話匣子大開，還向編劇呂蒔媛推薦曾敬驊，說以後有戲都可找他，沒想到呂蒔媛笑說，「是他很難請...。」連一旁的楊貴媚都笑出來。周渝民昨晚出席金鐘慶功，聊起圈內的新生代演員，他對曾敬驊讚譽有加，過去在合作《逆局》時就發現彼此身上很多共通點，比如都是宜蘭人，每次見面曾敬驊都會問他有沒有回羅東，周渝民說，「我們滿多話聊的，他真的很特別。」講著講著，周渝民突然回頭看呂蒔媛，「欸我建議以後就找曾敬驊。」沒想到呂蒔媛馬上說，「是他很難請，要排隊的！」一旁的楊貴媚也開口，「他很難哦！」周渝民馬上喊，「哎呀我幫你啊！你先趕快寫一個好劇本出來。」周渝民直呼，若要選一個比較合拍的新生代演員，他非常欣賞曾敬驊在現場準備工作的態度。《我們與惡的距離》第一季和第二季都在金鐘獎拿下戲劇節目獎，被問到會不會有第三季，製作人林昱伶斬釘截鐵地說不會有了，「這部戲的壓力真的太大了，對各方面都太大了。」但萬一真的產出第三季，周渝民會不會想演？他笑說，以過往的例子，如果要有第三季的話，都只能客串。