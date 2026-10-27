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受到美股挹注及4天休市，台股今（27）日開盤一路上攻到46585點，但隨即在早盤出現翻轉，呈現開高走低。隨後在平盤上演「五漲五跌」，反覆紅綠翻轉，最終收漲在46096點，微幅上揚54點、0.12%，成交量來到9765億元。台積電（2330）今日則與台股上演兩樣情，開盤先跌5元，隨後撐起股價，最終收漲在2400元，上漲15元、0.63%。美股四大指數受到Anthropic IPO訊息齊揚，但這股AI熱能並未溫暖到台灣電子零組件類股。電子零組件類股今跌2.75%，禾伸堂（3026）下跌6.6%、台達電（2308）下跌3.2%、金像電（2368）跌3.1%、華通（2313）跌3.7%、燿華（2367）跌3.6%。另一方面，國巨*（2327）漲2.7%、川湖（2059）一度翻綠，但最終收漲0.5%。而同樣與AI、半導體產業息息相關的玻璃類股，今日也呈現下跌。最具指標性的台玻（1802）下跌2.8%。化學、塑橡膠類股收跌 車市回溫帶動汽車類股傳統產業類股部分，化學、塑橡膠類股整體下跌，台塑四寶中的台塑（1301）、台化（1326）分別調漲0.8%、1.4%；南亞（1303）、台塑化（6505）則呈現下跌。但幾家歡樂幾家愁，經濟部上週公佈「9月批發、零售及餐飲業營收」，其中汽機車零售業受惠車市買氣回溫，年增20.3%，打破6月年增19.1%的紀錄，汽車業正式回神。汽車類股今日也呈現上揚1.9%，國內汽車及汽車零組件大廠吃補，和泰車（2207）收漲3.9%、汎德永業（2247）漲4.1%；和大（1536）漲3.7%、宇隆（2233）漲3.1%紛紛走揚。台股漲幅排行，東台（4526）、冠西電（2466）、盟立（2464）、新代（7750）、同泰（3321）漲幅較高。台股跌幅排行，泓德能源（6873）、台端（3432）、尖點（8021）、嘉基（6715）、宏致（3605）跌幅較深。