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影集《綁架遊戲kiDnap GAME》由日本人氣男星坂口健太郎、韓國男神李準基攜手台灣影后柯佳嬿演出，3人戲裡捲入驚險的跨國綁架案，戲外卻因台灣美食鬧出不少趣事！柯佳嬿透露，在台北拍戲期間經常買東西請大家吃，讓坂口健太郎天天都有口福，沒想到在台灣停留時間較短的李準基竟然完全沒吃到，當場忍不住追問：「是一起拍攝的時候嗎？」更有趣的是，柯佳嬿還提議下次2位男神來台灣，要帶他們體驗台灣人最熟悉的日常活動「倒垃圾」，沒想到坂口健太郎對台灣垃圾車播放音樂的畫面印象深刻，還記得民眾聽到音樂就會提著垃圾出門的特殊景象。談起與2位日韓巨星李準基、坂口健太郎合作前的印象，柯佳嬿坦言，過去都是透過戲劇認識他們，加上語言不同，自然覺得比較有距離，「原本覺得他們真的是明星，很有名的那種。」實際共事後，才發現2人都非常親切，尤其到了拍攝現場會全心投入表演，「他們2個非常進入演員的狀態，跟原本在電視上看到的他們不太一樣」。坂口健太郎對柯佳嬿的印象與「美食」密不可分，他透露在台北拍攝期間，柯佳嬿經常買東西請大家吃，讓他天天都有口福，沒想到這份幸福回憶，卻意外讓一旁的李準基發現，自己竟然錯過了在地美食，他真誠問：「是一起拍攝的時候嗎？」原來李準基在台灣停留的時間比較短，恰好沒能吃到柯佳嬿招待的點心，這一問讓現場眾人忍不住笑出來，也替他錯過美食感到可惜。柯佳嬿被要求安排一項2位搭檔再次來台時「不能拒絕的台灣任務」，她先端出爬陽明山、吃山菜、泡溫泉的行程，接著提出的體驗卻是想帶2位男神體驗台灣的「倒垃圾」，沒想到她這一番話立刻勾起坂口健太郎的拍攝回憶，坂口健太郎仍記得曾看見垃圾車播放著音樂駛來，家家戶戶的人便提著垃圾走近，這幅台灣人再熟悉不過的日常風景，果然對外國演員而言格外新鮮。《綁架遊戲 kiDnap GAME》從東京、首爾、台北、新加坡、曼谷、那霸與馬尼拉同步發生的綁架案展開，7名受害者家屬被迫加入為期10天的致命遊戲，為救回摯愛接受指令。當一人的成功可能意味著其他人的死亡，參賽者究竟該聯手求生，還是為了最重要的人選擇背叛？隨著指令步步進逼，救人的迫切與人性的掙扎交織，坂口健太郎、李準基與柯佳嬿的命運也更加令人揪心。《綁架遊戲 kiDnap GAME》現正於MOD、Hami Video全台獨家熱播中。