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球隊 球員姓名 累計球季 級別／資格類型 味全龍 陳禹勳 4.095 再次取得資格 中信兄弟 許基宏 9.112 A級／首度滿9季 中信兄弟 王威晨 9.083 A級／首度滿9季 中信兄弟 謝榮豪 10.047 首度滿9季 中信兄弟 張志豪 4.013 再次取得資格 統一7-ELEVEn獅 陳傑憲 9.099 A級／首度滿9季 統一7-ELEVEn獅 邱浩鈞 9.026 A級／首度滿9季 統一7-ELEVEn獅 陳重羽 9.021 A級／首度滿9季 統一7-ELEVEn獅 陳鏞基 5.116 A級／再次取得資格 統一7-ELEVEn獅 王鏡銘 14.123 首度滿9季 統一7-ELEVEn獅 江承峰 11.001 首度滿9季 富邦悍將 李宗賢 9.078 A級／首度滿9季 富邦悍將 范國宸 9.002 A級／首度滿9季 富邦悍將 賴鴻誠 5.084 A級／再次取得資格 富邦悍將 高國麟 9.045 首度滿9季 富邦悍將 林哲瑄 9.005 首度滿9季 富邦悍將 王勝偉 6.124 再次取得資格 樂天桃猿 林泓育 16.105 A級／首度滿9季 樂天桃猿 梁家榮 11.070 A級／首度滿9季 樂天桃猿 林承飛 10.108 A級／首度滿9季 樂天桃猿 林智平 15.124 首度滿9季 樂天桃猿 余德龍 14.083 首度滿9季 台鋼雄鷹 江承諺 10.073 A級／首度滿9季 台鋼雄鷹 郭永維 12.077 首度滿9季 台鋼雄鷹 藍寅倫 10.035 首度滿9季 台鋼雄鷹 王躍霖 10.009 首度滿9季 台鋼雄鷹 郭阜林 9.052 首度滿9季

球隊 球員姓名 累計球季 級別／資格說明 中信兄弟 岳東華 8.035 A級（大學就讀滿4年） 統一7-ELEVEn獅 潘傑楷 8.032 A級（大學就讀滿4年） 統一7-ELEVEn獅 施子謙 8.008 A級（大學就讀滿4年） 樂天桃猿 林立 8.123 A級（大學就讀滿4年） 樂天桃猿 陳晨威 8.007 A級（大學就讀滿4年） 味全龍 無 — 無符合條件選手 富邦悍將 無 — 無符合條件選手 台鋼雄鷹 無 — 無符合條件選手

球隊 球員姓名 目前累計球季 距離達標日數 備註 中信兄弟 李振昌 7.122 差3日 累計達0.125為1個球季 中信兄弟 江忠城 7.118 差7日 累計達0.125為1個球季 中信兄弟 蔡齊哲 7.110 差15日 累計達0.125為1個球季 統一7-ELEVEn獅 陳重廷 7.122 差3日 累計達0.125為1個球季 味全龍 無 — — 無符合條件選手 富邦悍將 無 — — 無符合條件選手 樂天桃猿 無 — — 無符合條件選手 台鋼雄鷹 無 — — 無符合條件選手

中華職棒大聯盟今日正式公告2026年自由球員（FA）資格名單。隨著台灣大賽正式落幕，年度休賽季球員市場大門隨之開啟，聯盟依據規章公告符合累計達到9個球季、再次取得自由球員資格，以及大學就讀滿4年累計達8個球季的選手名單。本次名單星光熠熠，包括統一7-ELEVEn獅陳傑憲、中信兄弟王威晨、許基宏，以及樂天桃猿林立、陳晨威等主力球星皆符合資格，其中更有多名核心戰力被列為頂級補償門檻的「A級」球員，勢必在休賽季掀起各隊補強戰力的攻防戰。依聯盟規章規定，選手一軍登錄日數每1日以0.001比例計算，累計達0.125即為1個球季（單季上限125日）。今年在累計達到9個球季以及行使權利後每再滿4個球季的選手名單中，多支球隊的精神領袖均達到標準。在取得自由球員資格條件二（加入聯盟時大學就讀滿4年以上、年資累計達到8個球季）方面，亦有多名正值當打之年的國手中生代主力達標。此外，聯盟也依規章第21章第138條公告「距取得、再次取得自由球員資格之差異日期少於15日」的名單。此類選手目前累計年資雖尚未正式具備FA資格，但距離達標僅差一步之遙。依照中職聯盟現行規定，各球團薪資排名前12名者歸屬為A級選手，行使自由球員權利後轉隊，新球團需支付該球員原球團前一年度薪資總額的125%，或前一年度薪資總額75%外加一名25人保護名單外球員作為補償。隨著符合資格名單公布，符合條件的選手是否會在此期間遞交行使FA權利申請書，將牽動整體聯盟戰力版圖。