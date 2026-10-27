中華職棒大聯盟今日正式公告2026年自由球員（FA）資格名單。隨著台灣大賽正式落幕，年度休賽季球員市場大門隨之開啟，聯盟依據規章公告符合累計達到9個球季、再次取得自由球員資格，以及大學就讀滿4年累計達8個球季的選手名單。本次名單星光熠熠，包括統一7-ELEVEn獅陳傑憲、中信兄弟王威晨、許基宏，以及樂天桃猿林立、陳晨威等主力球星皆符合資格，其中更有多名核心戰力被列為頂級補償門檻的「A級」球員，勢必在休賽季掀起各隊補強戰力的攻防戰。
陳傑憲、王威晨、許基宏等看板球星入列
依聯盟規章規定，選手一軍登錄日數每1日以0.001比例計算，累計達0.125即為1個球季（單季上限125日）。今年在累計達到9個球季以及行使權利後每再滿4個球季的選手名單中，多支球隊的精神領袖均達到標準。
大學讀滿4年年資達8季 岳東華、林立、陳晨威達標
在取得自由球員資格條件二（加入聯盟時大學就讀滿4年以上、年資累計達到8個球季）方面，亦有多名正值當打之年的國手中生代主力達標。
距取得資格差不到15日 李振昌、陳重廷等4人明年可望叩關
此外，聯盟也依規章第21章第138條公告「距取得、再次取得自由球員資格之差異日期少於15日」的名單。此類選手目前累計年資雖尚未正式具備FA資格，但距離達標僅差一步之遙。
依照中職聯盟現行規定，各球團薪資排名前12名者歸屬為A級選手，行使自由球員權利後轉隊，新球團需支付該球員原球團前一年度薪資總額的125%，或前一年度薪資總額75%外加一名25人保護名單外球員作為補償。隨著符合資格名單公布，符合條件的選手是否會在此期間遞交行使FA權利申請書，將牽動整體聯盟戰力版圖。
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依聯盟規章規定，選手一軍登錄日數每1日以0.001比例計算，累計達0.125即為1個球季（單季上限125日）。今年在累計達到9個球季以及行使權利後每再滿4個球季的選手名單中，多支球隊的精神領袖均達到標準。
|球隊
|球員姓名
|累計球季
|級別／資格類型
|味全龍
|陳禹勳
|4.095
|再次取得資格
|中信兄弟
|許基宏
|9.112
|A級／首度滿9季
|中信兄弟
|王威晨
|9.083
|A級／首度滿9季
|中信兄弟
|謝榮豪
|10.047
|首度滿9季
|中信兄弟
|張志豪
|4.013
|再次取得資格
|統一7-ELEVEn獅
|陳傑憲
|9.099
|A級／首度滿9季
|統一7-ELEVEn獅
|邱浩鈞
|9.026
|A級／首度滿9季
|統一7-ELEVEn獅
|陳重羽
|9.021
|A級／首度滿9季
|統一7-ELEVEn獅
|陳鏞基
|5.116
|A級／再次取得資格
|統一7-ELEVEn獅
|王鏡銘
|14.123
|首度滿9季
|統一7-ELEVEn獅
|江承峰
|11.001
|首度滿9季
|富邦悍將
|李宗賢
|9.078
|A級／首度滿9季
|富邦悍將
|范國宸
|9.002
|A級／首度滿9季
|富邦悍將
|賴鴻誠
|5.084
|A級／再次取得資格
|富邦悍將
|高國麟
|9.045
|首度滿9季
|富邦悍將
|林哲瑄
|9.005
|首度滿9季
|富邦悍將
|王勝偉
|6.124
|再次取得資格
|樂天桃猿
|林泓育
|16.105
|A級／首度滿9季
|樂天桃猿
|梁家榮
|11.070
|A級／首度滿9季
|樂天桃猿
|林承飛
|10.108
|A級／首度滿9季
|樂天桃猿
|林智平
|15.124
|首度滿9季
|樂天桃猿
|余德龍
|14.083
|首度滿9季
|台鋼雄鷹
|江承諺
|10.073
|A級／首度滿9季
|台鋼雄鷹
|郭永維
|12.077
|首度滿9季
|台鋼雄鷹
|藍寅倫
|10.035
|首度滿9季
|台鋼雄鷹
|王躍霖
|10.009
|首度滿9季
|台鋼雄鷹
|郭阜林
|9.052
|首度滿9季
在取得自由球員資格條件二（加入聯盟時大學就讀滿4年以上、年資累計達到8個球季）方面，亦有多名正值當打之年的國手中生代主力達標。
|球隊
|球員姓名
|累計球季
|級別／資格說明
|中信兄弟
|岳東華
|8.035
|A級（大學就讀滿4年）
|統一7-ELEVEn獅
|潘傑楷
|8.032
|A級（大學就讀滿4年）
|統一7-ELEVEn獅
|施子謙
|8.008
|A級（大學就讀滿4年）
|樂天桃猿
|林立
|8.123
|A級（大學就讀滿4年）
|樂天桃猿
|陳晨威
|8.007
|A級（大學就讀滿4年）
|味全龍
|無
|—
|無符合條件選手
|富邦悍將
|無
|—
|無符合條件選手
|台鋼雄鷹
|無
|—
|無符合條件選手
此外，聯盟也依規章第21章第138條公告「距取得、再次取得自由球員資格之差異日期少於15日」的名單。此類選手目前累計年資雖尚未正式具備FA資格，但距離達標僅差一步之遙。
|球隊
|球員姓名
|目前累計球季
|距離達標日數
|備註
|中信兄弟
|李振昌
|7.122
|差3日
|累計達0.125為1個球季
|中信兄弟
|江忠城
|7.118
|差7日
|累計達0.125為1個球季
|中信兄弟
|蔡齊哲
|7.110
|差15日
|累計達0.125為1個球季
|統一7-ELEVEn獅
|陳重廷
|7.122
|差3日
|累計達0.125為1個球季
|味全龍
|無
|—
|—
|無符合條件選手
|富邦悍將
|無
|—
|—
|無符合條件選手
|樂天桃猿
|無
|—
|—
|無符合條件選手
|台鋼雄鷹
|無
|—
|—
|無符合條件選手