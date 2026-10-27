手遊《龍族拼圖》（Puzzle & Dragons）宣布首次與《藥師少女的獨語》展開聯動，活動於近日登場，不只貓貓、壬氏化身遊戲角色，就連羅半、樓蘭、陸孫等人氣角色也加入陣容，還推出「貓貓＆壬氏」、「貓貓＆子翠」雙人組合。此外，遊戲內同步開放限定轉蛋、解謎迷宮及特殊稱號挑戰，活動將持續至11月4日。
《藥師少女的獨語》首度聯動《龍族拼圖》！貓貓、壬氏登場
《龍族拼圖》是日本遊戲公司 GungHo 推出的手機益智 RPG，玩家透過移動盤面上的珠子進行消除、發動攻擊，並收集不同角色組成隊伍。這次與《藥師少女的獨語》首次合作，將動畫角色融入遊戲原有的戰鬥與養成系統。本次聯動以「藥師少女的獨語超級神祭」形式登場，玩家每次消耗10顆魔法石，就能挑戰限定轉蛋，有機會獲得貓貓、壬氏、羅半、樓蘭、陸孫，以及「貓貓＆壬氏」、「貓貓＆子翠」等角色。
活動期間也將聯動角色加入觀看廣告後可使用的轉蛋陣容，讓玩家有更多機會收藏喜愛的角色。其中，首次獲得「貓貓＆壬氏」的玩家，還能解鎖特殊的怪獸強化徽章，部分聯動角色也支援輔助進化，讓動畫角色不只是收藏用途，也能實際加入隊伍戰鬥。
貓貓、壬氏Q版造型超可愛！限定禮包還送遊戲BGM
除了限定轉蛋，《龍族拼圖》也推出多款聯動魔法石禮包。其中，貓貓與壬氏各自擁有專屬組合，購買後可直接獲得指定角色，以及對應的Q版迷你虛擬角色。另外，玩家首次獲得貓貓或壬氏時，還能解鎖以《藥師少女的獨語》為主題的特殊轉珠造型，讓遊戲盤面也換上聯動風格。
羅半、樓蘭及陸孫則分別推出附帶限定BGM的禮包，讓玩家在遊戲中也能聽見《藥師少女的獨語》相關音樂。各項禮包價格與附贈內容不同，玩家可依照喜愛的角色選擇。
《藥師少女的獨語》限定迷宮開放！通關就能拿角色轉蛋
這次聯動不只有抽角色，官方也設計多種特殊迷宮。其中「藥師少女的獨語 解謎會」採用固定隊伍玩法，玩家必須移動盤面上的珠子，排列出符合指定題目的圖案，完成挑戰即可獲得遊戲獎勵。
另一項「藥師少女的獨語競技場！」則以戰鬥為主，玩家完成指定任務後，可獲得必定出現聯動角色的轉蛋獎勵。此外，活動還推出「藥屋」稱號挑戰，成功通關就能獲得專屬稱號。
值得注意的是，官方也準備了特殊交換道具「貓貓調製的媚藥（巧克力）」，玩家必須依照官方每日公布的線索，前往指定關卡收集材料，才能進行交換，為這次聯動增添尋寶般的趣味。
《龍族拼圖》與《藥師少女的獨語》聯動活動自10月26日起開跑，依日本官方公告，將於11月4日上午9時59分結束，換算台灣時間為當日上午8時59分。想收藏貓貓、壬氏的玩家，記得把握活動時間，並留意遊戲版本及實際開放內容。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《龍族拼圖》是日本遊戲公司 GungHo 推出的手機益智 RPG，玩家透過移動盤面上的珠子進行消除、發動攻擊，並收集不同角色組成隊伍。這次與《藥師少女的獨語》首次合作，將動畫角色融入遊戲原有的戰鬥與養成系統。本次聯動以「藥師少女的獨語超級神祭」形式登場，玩家每次消耗10顆魔法石，就能挑戰限定轉蛋，有機會獲得貓貓、壬氏、羅半、樓蘭、陸孫，以及「貓貓＆壬氏」、「貓貓＆子翠」等角色。
活動期間也將聯動角色加入觀看廣告後可使用的轉蛋陣容，讓玩家有更多機會收藏喜愛的角色。其中，首次獲得「貓貓＆壬氏」的玩家，還能解鎖特殊的怪獸強化徽章，部分聯動角色也支援輔助進化，讓動畫角色不只是收藏用途，也能實際加入隊伍戰鬥。
除了限定轉蛋，《龍族拼圖》也推出多款聯動魔法石禮包。其中，貓貓與壬氏各自擁有專屬組合，購買後可直接獲得指定角色，以及對應的Q版迷你虛擬角色。另外，玩家首次獲得貓貓或壬氏時，還能解鎖以《藥師少女的獨語》為主題的特殊轉珠造型，讓遊戲盤面也換上聯動風格。
羅半、樓蘭及陸孫則分別推出附帶限定BGM的禮包，讓玩家在遊戲中也能聽見《藥師少女的獨語》相關音樂。各項禮包價格與附贈內容不同，玩家可依照喜愛的角色選擇。
這次聯動不只有抽角色，官方也設計多種特殊迷宮。其中「藥師少女的獨語 解謎會」採用固定隊伍玩法，玩家必須移動盤面上的珠子，排列出符合指定題目的圖案，完成挑戰即可獲得遊戲獎勵。
另一項「藥師少女的獨語競技場！」則以戰鬥為主，玩家完成指定任務後，可獲得必定出現聯動角色的轉蛋獎勵。此外，活動還推出「藥屋」稱號挑戰，成功通關就能獲得專屬稱號。
值得注意的是，官方也準備了特殊交換道具「貓貓調製的媚藥（巧克力）」，玩家必須依照官方每日公布的線索，前往指定關卡收集材料，才能進行交換，為這次聯動增添尋寶般的趣味。
《龍族拼圖》與《藥師少女的獨語》聯動活動自10月26日起開跑，依日本官方公告，將於11月4日上午9時59分結束，換算台灣時間為當日上午8時59分。想收藏貓貓、壬氏的玩家，記得把握活動時間，並留意遊戲版本及實際開放內容。