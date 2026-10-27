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中國科技股泡沫破裂 跌幅遠超美股

宇樹科技股價腰斬 多家中國晶片大廠同步重挫

科技股估值仍偏高 北京「慢牛」政策受挫

國際機構仍看好投資機會 專家示警價格戰

中國科技股近期遭遇猛烈賣壓，人工智慧（AI）需求前景不明、美國可能擴大限制中國科技產品出口，加上科技股估值過高，引發市場拋售潮。中國科創50指數（STAR50）不到4個月暴跌40%，市值蒸發約4800億美元（約新台幣15兆元），不僅讓散戶損失慘重，也使北京試圖打造長期穩定上漲股市的計畫面臨挑戰。根據《路透社》報導，中國科技股過去兩年受惠於政府刺激經濟政策及AI熱潮，股價持續攀升，但近期漲勢急轉直下。中國滬深300指數（CSI 300）已較6月高點下跌約20%，跌幅遠超過美國那斯達克指數自3週前歷史高點回落的6%。北京基金經理人董寶珍表示，中國股市先前已演變成投機性極強的瘋狂牛市，如今泡沫正逐漸破裂。儘管中國科技股這波暴跌沒有明確的單一導火線，但市場人士認為，估值過高、稅務壓力，以及美國等國可能禁止中國設備進入資料中心，都是引發拋售的原因。根據高盛統計，AI相關股票占中國A股及香港H股總市值的42%，交易量更占57%。由於中國股市以散戶投資人為主，這波跌勢讓不少投資人蒙受損失。其中，機器人製造商宇樹科技（Unitree）8月上市時，散戶認購超額達8000倍，但股價至今已腰斬；記憶體晶片製造商長鑫存儲（CXMT）近一個月下跌超過25%。另外，摩爾線程（Moore Threads）及沐曦股份（MetaX）去年上市時，股價分別飆漲400%及700%，如今也較7月高點下跌約一半。光通訊零組件製造商中際旭創（Innolight）及新易盛（Eoptolink）同樣受到衝擊，股價較6、7月高點重挫約60%，部分原因是華府正考慮禁止相關企業向美國資料中心供貨。科技股重挫也讓投資人開始質疑北京扶植產業的政策效果。來自海南的投資人陳文生表示，當初看好宇樹科技獲得國有資金支持，因此跟進投資，如今他與朋友都面臨虧損。市場人士警告，投資信心受挫恐使科技企業未來透過股市募資更加困難。香港蓮華資產管理公司管理合夥人兼投資長洪灝表示，這波跌勢將迫使許多原本計畫上市的企業暫緩腳步。值得注意的是，科創50指數目前的本益比仍高達約100倍，雖然已低於先前接近250倍的高峰，但相較於那斯達克100指數約30倍的本益比，估值仍然偏高，市場擔憂後續可能還有下跌空間。這波股災也衝擊北京推動的「慢牛」政策。中國當局原本希望透過限制槓桿交易、高頻交易等措施，降低股市波動，避免過去暴漲暴跌的情況重演，但科技股過度集中，反而加劇市場失衡。北京千創資本合夥人Leo Wang指出，過度強調科技企業在主要股價指數中的權重，容易扭曲資金流向，造成特定產業出現嚴重泡沫，其他產業則面臨資金流失。不過，部分國際機構仍看好中國股市的長期投資機會。匯豐研究顯示，儘管亞洲基金過去3個月持續賣出中國股票，整體配置仍維持加碼。高盛也將中際旭創、長鑫存儲等企業列入最新AI股票推薦名單，法國巴黎證券策略師則認為，這波修正可能為謹慎的投資人創造進場機會。然而，中國本土投資人普遍仍抱持觀望態度。上海卓著投資管理公司合夥人王卓警告，晶片及AI供應商最終可能與其他中國製造業一樣陷入價格戰，難以維持高額利潤。他直言：「所有泡沫最終都會破裂，沒有例外。」