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沈伯洋帶旺聲量 「童子瑋」成長750%

蔡康永替蔣萬安帶來曝光 熱搜卻是「微博道歉」、「台獨」、「中國」

台北市長蔣萬安昨舉行競總成立大會，外界聚焦主持人蔡康永到場，而對手沈伯洋則是跨區到基隆合體童子瑋車掃。對此政治評論員吳靜怡表示，蔡康永確實替蔣萬安帶來曝光，但相關熱搜字全數被「微博道歉」、「台獨」、「中國」等兩岸爭議，真正與競總搜尋屈指可數，蔡康永有高達39%的關聯流量逆流回沈伯洋，藍營本想藉名人牌搶聲量，主帥市政願景卻被藝人風波淹沒，主軸徹底失焦，讓民眾關注的除了競總成立，還有藝人面對中國壓力的兩岸風波，「蔣萬安的名人槓桿卻在娛樂與政治的錯位中迷失」。吳靜怡說，基隆女婿沈伯洋拉抬童子瑋、蔣萬安借蔡康永搶聲量，一個捲起基隆選情、一個捲入兩岸爭議，誰才是空戰贏家？昨日兩場造勢，打出兩種完全不同的空戰，沈伯洋把「洋流」帶進基隆，與童子瑋從海洋廣場開講、田寮河車掃到慶安宮參香；蔣萬安則在競選總部成立大會上藉由蔡康永現身搶占版面，讓名人新聞與兩岸爭議一起聚焦。吳靜怡表示，第一個關鍵是誰真正能帶旺整體選情？沈伯洋、童子瑋在基隆活動時段整體聲量高於蔣萬安、蔡康永，更於晚間7時20分聲量觸頂，將本來下午造勢的「蔣萬安、蔡康永」這組新聞操作拉開距離，洋流至少成功讓地方候選人跟著受到關注。第二個關鍵是，沈伯洋的洋流空戰能否打進基層？童子瑋搜尋熱區精準覆蓋了基隆7個行政區；沈伯洋相關查詢中，「童子瑋」成長750%，「沈伯洋 基隆」成長300%，這代表台北候選人成功將選情議題延伸到基隆市長。現在正在轉化為對候選人學歷、家族與選情的正向評估，「洋流」紮實地在基隆基層砸出水花。第三個關鍵是蔡康永的名人話題究竟幫誰加分？蔡康永確實替蔣萬安帶來曝光，不能說毫無效果，但相關熱搜字全數被「微博道歉」、「台獨」、「中國」等兩岸爭議盤據，真正與蔣萬安競總相關的搜尋屈指可數，蔡康永有高達39%的關聯流量逆流回沈伯洋身上，藍營本想藉名人牌搶聲量，結果主帥的市政願景卻被藝人風波淹沒，主軸徹底失焦，讓民眾關注的除了競總成立，還有藝人面對中國壓力的兩岸風波。最後吳靜怡評論，選戰的黃金連續假期，沈伯洋跨區洋流用組織與空戰結合捲起基隆實質討論；蔣萬安的名人槓桿卻在娛樂與政治的錯位中迷失。