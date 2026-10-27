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PChome雙11折價券怎麼領？滿6000元現折600元

▲PChome雙11推出隨行取咖啡優惠，大杯特選拿鐵買11送11，22杯特價880元，平均每杯40元。（圖／記者周淑萍攝）

iPhone 18 Pro、Galaxy Z Fold8限時降價

雙11民生用品囤衛生紙84包799元、洗衣球699元

PChome雙11超商取貨加碼

▲PChome 24h購物雙11優惠主打民生用品囤貨優惠，BOXMAN衛生紙84包特價799元，平均每包約9.5元。（圖／記者周淑萍攝）

PChome 24h購物宣布「1111超省超速購」今（27）日起至11月16日登場，今年不只拚低價，還主打超速配服務，晚上11:59前下單，最快隔天早上9點前送達指定7-ELEVEN門市，讓消費者不用苦等包裹。優惠方面，集結百大品牌、30家銀行加碼，最高回饋32%點數，每日凌晨0時開搶「夜殺神券」，最高現折600元，7-ELEVEN大杯特選拿鐵買11送11，22杯只要880元，平均每杯40元，還有BOXMAN衛生紙84包特價799元，平均每包不到10元，搶攻雙11換新與民生囤貨商機。每日凌晨0時開搶的「夜殺神券」，10月28日至11月1日單筆滿3,500元現折300元；11月9日至11日則推出滿6,000元現折600元優惠。銀行回饋方面，星展PChome Prime聯名卡指定活動最高回饋11,111 P幣，國泰世華CUBE卡11月9日至12日最高享13%回饋。想趁雙11換手機的消費者，可以鎖定11月1日，PChome預告當天推出iPhone 18 Pro 512GB限定驚喜價，但目前尚未公布實際優惠金額。三星摺疊旗艦手機Galaxy Z Fold8 512GB，則於11月1日至11日推出56900元優惠價；Google Pixel 11 Pro 256GB於11月1日至15日售價36,990元。除了3C商品，PChome也鎖定家庭囤貨需求，推出多款日用品優惠。BOXMAN超輕柔抽取式衛生紙84包整箱特價799元；BOXMAN純水加蓋厚型濕紙巾80抽12包，同期特價379元。ARIEL 4D袋裝洗衣球4包，於11月5日至6日、11月9日至12日特價699元。今年PChome也強化超商取貨及隨行取服務，透過OPENPOINT點數折抵、超速配及飲品分次兌換，讓消費者除了網購，也能利用日常通勤時間取貨。隨行取優惠方面，11月1日至11日推出梔子花奶青、琥珀小葉奶茶共36杯，特價1,111元；大杯特選拿鐵則推出買11杯送11杯，共22杯只要880元。