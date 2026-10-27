台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）10月底依然有超強新品上陣！寶可夢台灣官方今（27）日表示，台北寶可夢中心將於10月31日發售迷你持有物系列商品，包含遊戲中的安撫之鈴、護符金幣都將被實體化。此外上週末受到颱風影響而延遲發售的合眾地區30週年、「Pokémon Timeless Adventure」萬聖節蛋糕架也將在本週販售，預期假日信義現場將出現大批人潮，官方也持續提供線上購買管道。

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寶可夢中心10月底新品！迷你持有物系列登場

台北寶可夢中心今（27）日表示，將在10月31日（六）發售可以跟寶可夢毛絨玩具一起搭配的商品迷你持有物系列，除了莓莓果、木子果、文柚果，還有材質呈現了金屬光澤的安撫之鈴及護符金幣，總共5種款式登場！附有鬆緊帶及鑰匙圈，可以根據心情及用途使用唷，官方表示，這系列配件可以掛在包包上，或是讓喜歡的寶可夢毛絨玩具戴在身上，依照自己的喜好組合搭配。

此外，上述商品也將在PChome 24h購物的「Pokémon Store」也將於10月30日（五）16時00分開始販售。

▲台北寶可夢中心今（27）日表示，將在10月31日（六）發售可以跟寶可夢毛絨玩具一起搭配的商品迷你持有物系列。（圖／IG@pokemon_taiwan）
▲台北寶可夢中心今（27）日表示，將在10月31日（六）發售可以跟寶可夢毛絨玩具一起搭配的商品迷你持有物系列。（圖／IG@pokemon_taiwan）
薔琵颱風擾亂光復節週末！萬聖節新品延後本週發售

上週末受到薔琵颱風來襲停班停課影響，原定於10月24日（六）發售的「Pokémon Timeless Adventure」系列商品及「Pokémon Magic Hour Illusion!」系列的新商品，也將在10月31日進行販售。

▲上週末受到薔琵颱風來襲停班停課影響，原定於10月24日（六）發售的發售新商品延到31日發售。（圖／IG@pokemon_taiwan）
▲上週末受到薔琵颱風來襲停班停課影響，原定於10月24日（六）發售的發售新商品延到31日發售。（圖／IG@pokemon_taiwan）
■10月31日台灣寶可夢中心商品清單

迷你持有物（莓莓果 / 木子果 / 文柚果 / 安撫之鈴 / 護符金幣 ） $150

【 Pokémon Timeless Adventure 】
A4文件夾 Pokémon Timeless Adventure 合眾 $120
鑰匙圈 Pokémon Timeless Adventure 合眾 $220
壓克力磚 Pokémon Timeless Adventure 合眾 $680
貼紙組 Pokémon Timeless Adventure 合眾 $180
A4文件夾 Pokémon Timeless Adventure 關都 $120
鑰匙圈 Pokémon Timeless Adventure 關都 $220

▲寶可夢30週年系列週邊將於10月31日發售。（圖／IG@pokemon_taiwan）
▲寶可夢30週年系列週邊將於10月31日發售。（圖／IG@pokemon_taiwan）
【 Pokémon Magic Hour Illusion! 】
蛋糕架 Pokémon Magic Hour Illusion! $880

【 PokéXciting! 】
吉祥物 PokéXciting! (皮卡丘) 粉紅色 $450

▲「Pokémon Magic Hour Illusion!」系列的新商品，也將在10月31日進行販售。（圖／IG@pokemon_taiwan）
▲「Pokémon Magic Hour Illusion!」系列的新商品，也將在10月31日進行販售。（圖／IG@pokemon_taiwan）

台灣寶可夢中心10月、11月入店整理券發放實施日期

10/31（六）、11/7（六）、11/8（日）、11/14（六）、11/21（六）、11/28（六）

上午10:00入店整理券發放開始
上午10:45入店整理券發放結束

※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。

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潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

在眾多動漫作品中，我最喜歡的動畫是...