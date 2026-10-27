我是廣告 請繼續往下閱讀

寶可夢中心10月底新品！迷你持有物系列登場

▲台北寶可夢中心今（27）日表示，將在10月31日（六）發售可以跟寶可夢毛絨玩具一起搭配的商品迷你持有物系列。（圖／IG@pokemon_taiwan）

薔琵颱風擾亂光復節週末！萬聖節新品延後本週發售

▲上週末受到薔琵颱風來襲停班停課影響，原定於10月24日（六）發售的發售新商品延到31日發售。（圖／IG@pokemon_taiwan）

■10月31日台灣寶可夢中心商品清單

▲寶可夢30週年系列週邊將於10月31日發售。（圖／IG@pokemon_taiwan）

▲「Pokémon Magic Hour Illusion!」系列的新商品，也將在10月31日進行販售。（圖／IG@pokemon_taiwan）

台灣寶可夢中心10月、11月入店整理券發放實施日期

台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）10月底依然有超強新品上陣！寶可夢台灣官方今（27）日表示，台北寶可夢中心將於10月31日發售迷你持有物系列商品，包含遊戲中的安撫之鈴、護符金幣都將被實體化。此外上週末受到颱風影響而延遲發售的合眾地區30週年、「Pokémon Timeless Adventure」萬聖節蛋糕架也將在本週販售，預期假日信義現場將出現大批人潮，官方也持續提供線上購買管道。台北寶可夢中心今（27）日表示，將在10月31日（六）發售可以跟寶可夢毛絨玩具一起搭配的商品迷你持有物系列，除了莓莓果、木子果、文柚果，還有材質呈現了金屬光澤的安撫之鈴及護符金幣，總共5種款式登場！附有鬆緊帶及鑰匙圈，可以根據心情及用途使用唷，官方表示，這系列配件可以掛在包包上，或是讓喜歡的寶可夢毛絨玩具戴在身上，依照自己的喜好組合搭配。此外，上述商品也將在PChome 24h購物的「Pokémon Store」也將於10月30日（五）16時00分開始販售。上週末受到薔琵颱風來襲停班停課影響，原定於10月24日（六）發售的「Pokémon Timeless Adventure」系列商品及「Pokémon Magic Hour Illusion!」系列的新商品，也將在10月31日進行販售。迷你持有物（莓莓果 / 木子果 / 文柚果 / 安撫之鈴 / 護符金幣 ） $150【 Pokémon Timeless Adventure 】A4文件夾 Pokémon Timeless Adventure 合眾 $120鑰匙圈 Pokémon Timeless Adventure 合眾 $220壓克力磚 Pokémon Timeless Adventure 合眾 $680貼紙組 Pokémon Timeless Adventure 合眾 $180A4文件夾 Pokémon Timeless Adventure 關都 $120鑰匙圈 Pokémon Timeless Adventure 關都 $220【 Pokémon Magic Hour Illusion! 】蛋糕架 Pokémon Magic Hour Illusion! $880【 PokéXciting! 】吉祥物 PokéXciting! (皮卡丘) 粉紅色 $45010/31（六）、11/7（六）、11/8（日）、11/14（六）、11/21（六）、11/28（六）上午10:00入店整理券發放開始上午10:45入店整理券發放結束※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。