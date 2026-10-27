台南國華街老店江川肉燥飯、金得春捲原定營業至今年12月底，近日卻因租約及一筆50多萬元補稅費用爆發爭議。金得春捲發文澄清，強調自己是租約到期後不續約，並決定自行承擔補稅費用，沒想到反遭指責；江川肉燥飯則反駁，爭議不在解約或不續約，而是對方未事先與其他店家討論便做出決定。雙方說法曝光後，網友看法也呈現兩極。
江川肉燥飯、金得春捲互槓！50萬補稅成導火線 雙方各說各話
金得春捲表示，江川肉燥飯先前的貼文出現不實言論，讓不清楚內情的顧客責怪店家，因此決定公開說明。金得春捲強調，自己並非提前解約，而是租約到期後選擇不續約，沒有理由繼續為其他店家與房東之間的租賃關係負責。
至於結束營業的原因，金得春捲指出，店家被迫面對一筆原本應由4間店共同分攤的鉅額費用。考量其他3間店仍希望留在原址經營，最後決定自行承擔這筆款項，並在租約到期後離開，卻因此遭到指責，讓店家感到委屈，也感謝多年來支持的顧客。
對此，江川肉燥飯回應，無論是解約或不續約，真正的問題在於4間店的租約長年綁在一起，合約又是以金得春捲名義簽訂，對方卻沒有先通知其他店家、共同討論，就決定不再經營，連帶影響其他店面的去留。
江川肉燥飯也提到，過去房東曾提出漲租，金得春捲同樣是在談妥後才告知其他店家，讓大家只能接受結果。這次則是因富盛號及後方廚房建物遭檢舉占用國有地，政府追討過去10多年稅金約50多萬元。由於廚房是日治時期留下的建築，房東又未積極處理，原本曾提及由各店分攤費用，沒想到金得春捲突然宣布停業，還要自行支付款項，讓其他店家一頭霧水。
江川肉燥飯強調，並非要求金得春捲為其他店家負責，而是希望涉及所有人的事情能先溝通，再共同尋找解決方式。
事件延燒後，有網友將矛頭指向房東，認為房東長年收租，卻讓租客承受國有地補稅問題，「趕快找新地點，續租只會讓爛房東賺到」、「或許危機就是轉機，好吃的食物到哪都可以發光」。
不過，也有網友認為金得春捲已經選擇自行支付50多萬元，仍遭到批評並不公平，「只有我覺得金得很衰嗎，就不想做了，而且很夠義氣地幫大家付了50萬的補稅，然後還要被鄰居公審說沒有道義」。
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金得春捲表示，江川肉燥飯先前的貼文出現不實言論，讓不清楚內情的顧客責怪店家，因此決定公開說明。金得春捲強調，自己並非提前解約，而是租約到期後選擇不續約，沒有理由繼續為其他店家與房東之間的租賃關係負責。
至於結束營業的原因，金得春捲指出，店家被迫面對一筆原本應由4間店共同分攤的鉅額費用。考量其他3間店仍希望留在原址經營，最後決定自行承擔這筆款項，並在租約到期後離開，卻因此遭到指責，讓店家感到委屈，也感謝多年來支持的顧客。
江川肉燥飯也提到，過去房東曾提出漲租，金得春捲同樣是在談妥後才告知其他店家，讓大家只能接受結果。這次則是因富盛號及後方廚房建物遭檢舉占用國有地，政府追討過去10多年稅金約50多萬元。由於廚房是日治時期留下的建築，房東又未積極處理，原本曾提及由各店分攤費用，沒想到金得春捲突然宣布停業，還要自行支付款項，讓其他店家一頭霧水。
江川肉燥飯強調，並非要求金得春捲為其他店家負責，而是希望涉及所有人的事情能先溝通，再共同尋找解決方式。
事件延燒後，有網友將矛頭指向房東，認為房東長年收租，卻讓租客承受國有地補稅問題，「趕快找新地點，續租只會讓爛房東賺到」、「或許危機就是轉機，好吃的食物到哪都可以發光」。
不過，也有網友認為金得春捲已經選擇自行支付50多萬元，仍遭到批評並不公平，「只有我覺得金得很衰嗎，就不想做了，而且很夠義氣地幫大家付了50萬的補稅，然後還要被鄰居公審說沒有道義」。