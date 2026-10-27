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洛杉磯湖人隊超級巨星唐西奇（Luka Doncic）本季開局狀態火熱，在沒有詹姆斯（LeBron James）的首戰便狂轟50分展現宰制力，迅速躍升為年度MVP的熱門人選。然而，金州勇士隊老將格林（Draymond Green）先前曾預測唐西奇生涯將「永遠拿不到MVP」，如今即便看到唐西奇開季大爆發，格林依然堅持自己的觀點，並直言NBA媒體對唐西奇存在嚴重的偏見與審美疲勞。唐西奇本季迎來沒有詹姆斯（LeBron James）在陣的第一個湖人完整賽季，季前他特別發文向球迷喊話，開季後也用個人個人數據證明爭冠與爭取MVP的決心。然而格林在自己的節目中表示，雖然唐西奇帶著很強的使命感在打球，但他依然不認為唐西奇能順利捧回生涯首座MVP獎盃。「當唐西奇砍下本季第一個50分時，你會問自己，他是不是在執行MVP任務？毫無疑問是的，這就是他的心態，他也展現出來了。」格林表示，「但我依然認為他拿不到MVP。一旦他打了幾場好球後遇到低潮，或是因為小傷缺席幾場比賽，大家就會立刻倒戈說：『噢，唐西奇還是老樣子』。」格林進一步解釋，媒體對於偉大的球員往往容易感到厭倦：「唐西奇已經保持頂級表現太長時間了，大家對他的偉大感到麻木。只要他出現一點瑕疵，媒體就會無限放大。」轉而支持像文班亞馬（Victor Wembanyama）、「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）或約基奇（Nikola Jokic）這些當紅的媒體寵兒。格林指出，NBA的MVP評選過於依賴故事性與話題性。儘管唐西奇過去在獨行俠與湖人期間從未獲得過MVP，但因為他高居聯盟前5巨星多年，他的缺點早已深植於媒體的刻板印象中。格林甚至舉自家隊友柯瑞（Stephen Curry）為例，認為柯瑞在奪得兩座MVP後，後續幾年即便表現再頂級，也因為媒體的審美疲勞而難以再次衝擊第3座MVP。這種「還沒獲獎就先遭到審美疲勞」的現象在NBA歷史上相當罕見，但格林堅信，投票者的偏見將成為唐西奇在湖人生涯爭奪MVP的最大阻礙。儘管格林潑冷水，博弈市場依然對唐西奇的表現給予一定的肯定。根據《Fox Sports》最新的MVP賠率，唐西奇目前高居全聯盟第3。美媒《Heavy Sports》分析指出，由於聖安東尼奧馬刺與奧克拉荷馬雷霆的團隊戰績預計會比湖人好，因此文班亞馬與SGA的賠率更被看好。但在湖人目前僅有里夫斯（Austin Reaves）一位全明星級隊友支援的情況下，唐西奇若能持續用誇張的數據帶領湖人打出超乎預期的戰績，將會是他打破媒體偏見、衝擊生涯首座MVP的最佳利器。