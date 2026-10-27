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▲中市東南區議員選舉抽籤，國民黨候選人林霈涵抽中4號，與支持民眾一起高喊「事事如意，順利連任」。（圖／競總提供）

▲台中東南區議員選舉抽籤，林霈涵抽中4號後隨即展開掃街拜票，籲請選民全力支持。（圖／競總提供）

台中市第五屆市議員選舉27日進行號次抽籤，國民黨東南區候選人林霈涵抽中4號。她說，2010年台中升格直轄市後首屆市議員選舉，她爭取連任時也抽中4號，16年後再度抽中相同號碼，讓她想起一路走來的點滴。東南區市議員選舉號次抽籤在東區區公所舉行，林霈涵在支持者陪同下到場。她表示，抽籤前服務團隊、丈夫劉承洋及弟弟林學冠還討論這次是否會再抽中4號，結果真如眾人所願。林霈涵抽中號次後，與團隊及支持者喊出「事事如意，順利連任」，也以「四方平安，東南共好」表達對地方的期許。她說，從政以來持續服務鄉里，希望改善道路安全與社區環境，讓居民生活更安心。林霈涵表示，過去4年、8個議會會期，她全勤質詢，不敢辜負選民負託，為地方爭取各項建設，包括在各里改善道路、排水、公園公共設施、道路交通、標線與號誌等重要工程達100項，以及好孕專車等婦幼服務，已顯著改善地方生活機能。針對未來施政方針，林霈涵提出十大政見，包括智慧交通安全通行再升級、老屋有保障，居住更安全、好孕一路行、AI智慧長者照顧、全齡醫療健康生活、東區聯合行政中心提升服務效率、地方創生再出發、青年創新興大商圈再起、兒童教育文化扎根、毛孩友善共好生活等，全是東南區及「幸福旗艦城」的願景。林霈涵強調，東南區本屆議員席次減少一席，8位候選人角逐4席，其中4位女性候選人爭取婦女保障名額，選情激烈。她呼籲鄉親全力支持，搶救關鍵一席，讓國民黨二席全上，爭取連任成功，共同為「幸福旗艦城」奮鬥打拚。