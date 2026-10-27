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新生兒一出生就漲了濃密的黑鬍鬚，你看過嗎？近日，一段號稱來自厄瓜多的「鬍鬚寶寶」影片在網上瘋傳，畫面中的嬰兒嘴唇上方長了一排黑色鬍鬚。不過，隨著影片引發關注，查核網站也提出質疑，認為畫面可能經過數位修改，真實性仍有待證實。據悉，這段影片聲稱拍攝於厄瓜多，畫面中的這名新生兒，濃密的黑色鬍鬚讓他看起來彷彿是一名縮小版的成年男子，影片迅速在社群平台流傳，特殊模樣讓不少網友嘖嘖稱奇。然而，巴西著名的事實查核網站「Boatos.org」，24日發布的查核內容指出，目前沒有任何可靠證據，能證實影片中的嬰兒身分、出生地點及相關醫療資訊，影片也疑似經過數位加工。報導提到，畫面中的鬍鬚外觀存在不自然之處，有被篡改的痕跡，比如嬰兒的臉部動作會導致鬍子位置發生變化，因此不排除使用人工智慧（AI）或影像編輯工具的可能。事實上，胎兒在發育時期，確實可能帶有稱為「胎毛」的細軟毛髮，出生後仍可能殘留在身體或臉部，不久便消失，但這種毛髮通常很細、顏色較淺，與影片中濃密、輪廓清晰的黑色鬍鬚不同。目前，這段影片的真實來源及製作方式仍未獲得充分證實。原本令人驚訝的「鬍鬚寶寶」究竟是罕見的真實案例，還是經過加工的網路奇聞，仍有待更多可靠證據釐清。原文連結：