王彥程左手腕戴著一支黑色手錶，來自於3月29日奪下職業首勝後，學長宋家豪送的禮物，他秀出手錶後、想到苦熬6年出頭突然淚崩，一度哭到無法說話

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王彥程回顧旅韓首年：很豐收的一年

在韓國圈粉無數 竟有球迷幫忙結帳

王彥程首勝意義重大 展示禮物手錶突然淚崩

站在場上那一刻，那一刻真的蠻感動的，是生涯第一場職業球賽，拿到勝投，有好結果，重要的人在現場，很特別的感覺。

他是很照顧我的人，其實我沒有想到自己會哭，他知道我等很久，看到他之前也有送其他學弟，會一直想自己什麼時候可以拿到，現在終於拿到了！

日本職棒首勝傳統 王彥程等6年才拿到

▲王彥程談到學長宋家豪送的首勝禮物，突然淚崩。（圖／記者朱永強攝 ,2026.10.27）

王彥程歷經生涯首個KBO韓國職棒生涯，舉辦返台記者會，暢談人生首個旅韓生涯，記者會現場，，「他知道我等很久，看到他之前也有送其他學弟，會一直想自己什麼時候可以拿到，我現在拿到了喔！」隨後破涕為笑。王彥程今年在韓職26場先發，繳出11勝6敗、防禦率3.97成績，累積投球局數133.2局、100次三振、58次保送，成為隊內勝投王。回顧這一年，王彥程笑說是很特別的人生經歷，「有好有壞，但確實是很豐收的一年。」王彥程說，自己回過頭想，今年真的過得很開心，過去在日本職棒打很久，剛到韓國真的有一種到國外的感覺，「新的國家沒有漢字，也很少英文，菜單沒照片、根本不知道怎麼辦，很陌生的環境，特別有到國外的感覺。」談及對韓國印象，王彥程笑說感覺節奏比較急。旅韓生涯首年，王彥程就靠好表現征服不少韓國球迷，還受封王女婿稱號，他透露自己印象最深刻的，是某次到客場首爾，在餐廳吃晚餐，吃完後店員才跟他說，「他跟我說，剛剛有人幫我結帳了，是我們韓華鷹的球迷，然後在主場大田球場，到常去的咖啡廳買咖啡，很多時候都會多一個蛋糕。」回顧初登板3月29日拿下勝投，當時家人阿罵、姊姊都在現場，王彥程感動地說，「王彥程今天返台記者會，左手特別戴著3月29日的首勝手錶，他透露這是樂天金鷲學長宋家豪給他的禮物，隨後想到自己苦熬6年終於出頭，紅了眼眶說，「王彥程隨後解釋，這是日本職棒一個文化傳統，「通常一個新人首安、首勝，學長就會準備禮物。」隨後透露自己現在每天都戴著，時刻提醒自己莫忘拿到首勝的感動，也有人跟他說，那是一個價格不斐的品牌，王彥程說，我其實也沒有特別去查，「對我而言，這支手錶是無價的。」