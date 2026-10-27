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▲愛莉莎莎分享不太愉快的消費經驗。（圖／愛莉莎莎Threads）

點破低消還被店家趕人是否合理？百萬YouTuber愛莉莎莎近日分享一件不太愉快的消費經驗，透露去信義區知名連鎖咖啡廳Komeda用餐，點了超過兩倍的低消，結果內用時間一到被店員告知必須離開，愛莉莎莎提出再加點及質疑店內還有空位，連店長都說不行，讓她非常傻眼。愛莉莎莎在社群平台發文，透露去信義區日系連鎖咖啡廳Komeda點了兩倍以上的低消，沒想到，限時的兩小時一到，店員就來告知她必須離開，但她看店裡還有一大堆位置，詢問店員「那不然我再點東西的話可以繼續坐嗎」，對方去跟店長來回確認數次，還是得到沒辦法的答案。不放棄的愛莉莎莎所幸問店員說「那我走出去再走回來再點可以了吧」，店員又跑去跟店長確認，最終愛莉莎莎說，男友怕她跟店員吵起來，趕快把她拉走。該篇貼文一發出，引來許多網友議論，「太扯！我這的Komeda根本中午坐到晚餐前」、「蛤？我之前去其他分店坐很久都沒被趕耶」、「我在其他分店，沒人的時候坐半天都沒事！不過他們有些很像是加盟店，就會標準不一？」還有人笑問：「店員是不是黑粉啊？」