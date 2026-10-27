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▲河口湖台女命案最新！38歲金姓女死因曝「頸部深刺傷失血亡」（圖／截自日本新聞網）

38歲台灣女子井雲蓉跟團赴日旅遊，19日陳屍山梨縣富士河口湖町飯店房內，同團27歲楊姓女子遭日本警方逮捕；井女的李姓丈夫則涉嫌共同殺人，26日遭台南地院裁定羈押禁見。檢方證實，李男涉嫌和井女虛偽結婚、鼓吹她單獨赴日，並為她投保高額保險。案件曝光後，也讓人聯想到台灣過去的海外詐保殺人案，其中最常被拿來比較的，就是2007年震驚社會的「黃山推落山崖詐保案」。據中央社報導，台南地檢署證實，李男涉嫌和井女虛偽結婚、鼓吹她單獨赴日旅遊，並為她投保高額保險，其中最大的兩筆旅遊平安險，保額分別為新台幣1,000萬元和2,000萬元。檢方也掌握李男和楊女有過接觸紀錄，但具體的犯意聯絡和分工，仍在進一步調查。據《鏡週刊》報導，2007年，主謀李憲璋讓女友連女和一名男子結婚，並安排連女擔任保險受益人。同年12月15日，也就是出國前一天，他們在兩家保險公司櫃台為這名男子投保共5,000萬元的意外險。隔天，一行人在中國大陸安徽黃山旅遊時，同夥楊明璋讓被害人坐在欄杆上拍照，再趁機把他推下山崖，另一名同夥宋進財則在旁把風。楊明璋事後還多拍了現場照片，試圖把命案偽裝成意外。不過，保險公司察覺有異，2008年1月向警方報案，全案才曝光。這起案件纏訟約12年，2020年3月由最高法院判決定讞，李憲璋被判處14年徒刑、連女8年；下手的楊明璋和宋進財，則在訴訟期間就已經過世。這次河口湖命案中，檢方指出李男涉嫌和井女假結婚、出國前投保高額保險，和黃山案的手法有不少相似之處，但兩案是否有關聯，仍有待檢方調查。台灣過去也曾發生其他詐領保險金的重大案件。2006年的南迴搞軌案，南迴線莒光號列車翻覆，李姓兄弟被認為是為了詐領團體保險和旅遊平安險，謀害越南籍妻子；李泰安最後被判刑13年定讞，目前已刑滿出獄。1985年至1998年間的陳瑞欽連環詐保殺人案，則先後殺害配偶、親生和收養的孩子等多人，詐領保險金約3,800萬元，最後在2013年遭到槍決。2001年的許文同夫妻詐死案，則是夫妻在桃芝颱風期間假裝車禍死亡，詐領超過6,000萬元保險金，之後逃到中國大陸躲藏12年。海外詐保殺人案件，也不只發生在台灣人身上。據CTWANT報導，2018年，一名中國男子帶妻子到泰國旅遊，在飯店泳池將她溺死。他在妻子生前幾個月內，向11家保險公司投保14份意外險，保額共約人民幣3,326萬元（約新台幣1.4億元）。泰國法院2019年判處他死刑。刑事局前國際科長李泱輯接受ETtoday訪問時指出，過去的保險詐欺殺人案件，常選在海外或中國大陸行凶。他分析，若在國內犯案，可能要投保壽險，但壽險成本高，高額投保也可能受到核保限制；海外旅平險則「平均大概都會有一、兩千萬，而且可以保好幾家」，一旦得手，可能獲利兩、三千萬元以上。此外，在海外發生的跌落、溺水等事故，也比較容易被當成旅遊意外；涉案者也可能誤以為跨國調查有空隙，證據在國外、語言不通，偵辦會受到阻礙。不過，從過去的案例來看，這樣的盤算很少成功。黃山案是保險公司起疑後報案；這次河口湖命案，台灣檢方則在案發後一週內，就在李男從日本返台時將他拘提。保險業者對「新婚、出國前大額投保、在國外死亡」這類組合，本來就特別警覺。依台灣《保險法》第121條規定，受益人故意致被保險人於死，或雖未致死，都會喪失受益權。也就是說，即使涉案者成功犯案，一旦被查出，不但領不到保險金，還要面對殺人重罪。李泱輯也表示，台日之間長期有警政合作機制，即使沒有正式的司法互助協定，情資交換和證據提交仍有管道。河口湖命案仍在偵查中，李男和楊女都尚未被起訴或判刑，在判決確定前，任何人都應被推定為無罪。