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流感、新冠疫苗接種打氣升 疾管署：健康幣政策加持

今年10月1日起「健康幣」集幣上路，而流感、新冠疫苗也於同日開打。疾管署署長羅一鈞今（27）日提到，這兩種疫苗及肺炎鏈球菌疫苗皆因健康幣帶動打氣；根據疾管署統計，流感疫苗接種已突破400萬人次，創下6年新高。疾管署今日公布截至26日止，18歲以上民眾累計接種公費流感疫苗272.5萬人次，自費則有28.8萬人次，較去年同期增加約7%及70%；新冠疫苗則累計接種公費117.6萬人次，自費188人次，均較去年同期增加約35%至58%。羅一鈞提到，健康幣明顯帶動打氣，以自費流感、新冠疫苗而言，相較去年同期增幅約11%－35%；肺鏈疫苗則是健康幣政策實施前約2.4至3.5倍，顯示「健康幣」提升民眾接種意願。疾管署分析，今年公費流感及新冠疫苗接種情形，因健康幣政策加持及流感、新冠疫情提早進入流行期之故，整體公費疫苗接種率均有提升。公費流感疫苗自10月1日開打至10月26日止，全對象累計接種約400.8萬人次，為去年同期的1.04倍；新冠疫苗則已累計接種逾118萬人次，為去年同期88.5萬人次的1.3倍。依據疾管署監測資料顯示，國內流感疫情處流行期，第42週(10/18-10/24)類流感門急診就診計10萬1746人次，較前一週下降18.8%，主要受颱風放假致門診休診影響。另上週(10/20-10/26)新增85例流感併發重症病例及28例死亡。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行的流感病毒以A型為主，其中以A型H1N1占93.4%為高。本(115-116年)流感季累計391例重症病例及57例死亡，其中重症病例以65歲以上長者及具慢性病史者為多，未接種本季流感疫苗占99.7%。羅一鈞表示，整體流感疫苗接種踴躍的狀況下，流感疫情也順利下降，預計11月上旬可脫離流感流行期。疾管署提醒，天氣逐漸轉涼且晝夜溫差加大，民眾除應儘速接種疫苗外，日常生活中亦應落實個人衛生習慣，包含勤洗手、適時配戴口罩及生病在家休息等措施。如有危險徵兆，包含呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等應儘速就醫，以及時獲得診治，並由醫師評估是否符合使用抗病毒藥物。