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深綠票倉廟口開講 柯志恩自曝常被嗆「賣台」

賴瑞隆批「失言」 要柯志恩別唱衰高雄

反擊賴瑞隆「又來了」 柯志恩：不能一提問題就說唱衰

曝對話最後「票不投妳但可以當朋友」

國民黨高雄市長候選人柯志恩近日提及過去走訪地方時曾遭民眾嗆「車輪牌不用來」、「賣台灣」，她當場反問對方過去30年生活是否變得更好，聽到回答「差不多」後回嗆：「你訐譙國民黨是在訐譙什麼意思的？」此番發言隨即在社群上引發討論，也被民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今（27）日批評失言、不要再唱衰高雄；柯志恩則澄清，她只是還原與民眾對話，「完全沒有指責綠營的選民」。柯志恩昨晚在前鎮區憲德宮舉辦「廟口那卡西」巡迴最終場，談到走訪前鎮、小港等綠營優勢選區時，曾有長輩看到她是國民黨就直接開罵，甚至嗆「國民黨的車輪牌，你不用來」、「你們賣台灣啦」。她表示，自己當時反問對方：「30年來，你生活有過得比較好嗎？」對方回答「差不多」，她接著回嗆：「你說差不多，你是訐譙國民黨在訐譙什麼意思的？」並稱面對這種情況「沒在跟他們客氣」。未料柯志恩講述這段過程的影片迅速在社群平台上流傳，引發部分民眾質疑她是否是在「檢討選民」？而賴瑞隆今被問到此事時表示，市長參選人面對市民各種意見與批評，應該有雅量接受、自我檢討，而不是把矛頭指向市民。高雄近年包括愛河整治、捷運建設、台積電設廠及演唱會經濟等發展，認為城市進步有目共睹，並呼籲柯志恩若有任何政策意見，可以直接針對他提出，不要再以「唱衰高雄」的方式進行選戰攻防。柯志恩則回應賴瑞隆表示，他每次只要聽到有人指出高雄需要改善的地方，就會指責對方「唱衰高雄」，讓她忍不住覺得：「你又來了。」她強調，前一晚的發言只是還原自己與地方民眾互動時的真實對話，「我完全沒有指責綠的選民」。柯志恩說，當時是因為對方一直批評國民黨，她才反問，既然自己也認為過去30年生活「差不多」，為何仍要一直罵國民黨？高雄長期由民進黨執政，但生活品質及城市治理仍有不少議題值得檢討，包括天坑、淹水等民生問題。她認為，提出問題不等同唱衰高雄，更不代表攻擊市民；如果只要有人點出需要改善之處，就立刻被貼上「唱衰」標籤，反而不利政策討論。柯志恩也補充，當天與民眾對話並非以衝突收場，對方最後還笑著告訴她：「好啦、好啦！雖然我票沒要投你，但是當個朋友也可以啦。」這反映高雄人個性直率，即使政治立場不同，仍可以直接對話、繼續做朋友，因此不解為何這段互動會被解讀成「檢討選民」？