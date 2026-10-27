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▲鄭爽還去吃了火鍋，自己戴手套剝蝦。（圖／鄭爽IG@456ha.haha）

中國女星鄭爽因「代孕棄養」與逃漏稅風波遭中國封殺5年多時間，近日她突然低調來台旅遊，並在IG小帳公開逛夜市的影片。只見素顏的鄭爽帶著帽子和口罩，在寧夏夜市暢玩小遊戲，不僅舉槍射氣球，還挑戰射飛鏢，感覺玩得相當開心，心情顯然很不錯。鄭爽遭封殺後，無法使用微博，IG也被註銷，直到今年初她才重新開設帳號，取名「＠456ha.haha」，與自己的名字毫無關係，主要用來更新生活動態。昨（26）日她則突然發布影片，分享自己在台灣逛夜市的畫面。只見鄭爽出現在寧夏夜市，看到路邊射氣球、射飛鏢的遊戲攤位，都忍不住停下來玩。戴著口罩、帽子素顏的她，沒有被任何粉絲認出，感覺玩得非常自在。另一段影片則是她去吃火鍋的畫面，只見鄭爽戴上手套剝蝦，吃得相當滿足，粉絲見狀也紛紛留言：「救命！寶寶來台灣了」、「多吃一點好吃的，祝妳玩得開心」、「姐姐要回歸了嗎？好想你」。對於粉絲的敲碗以及祝福，鄭爽也在IG發文回應：「寶貝們，其實過去我真的陷入了非常嚴重的憂鬱之中。不過好消息是，我一直都有在積極接受治療…謝謝很多人一直以來對我的關心與祝福。希望我的存在，能為那些同樣深陷憂鬱、焦慮，或正處於生活困境中的你，帶來一些希望。這就是我的帳號存在的意義。」回顧鄭爽的演藝之路，她曾因主演《一起來看流星雨》、《微微一笑很傾城》等熱門電視劇，晉升中國一線女演員。但她在2021年遭前男友張恒爆料赴美找代理孕母且涉嫌棄養，隨後又被中國官方徹查簽署陰陽合約逃漏稅，遭上海稅務局依法追繳稅款及罰款共計2.99億人民幣。接連的負面醜聞重創鄭爽形象，甚至讓她被中國官媒直接列入「劣跡藝人」黑名單，作品全數遭下架、演藝事業一夕歸零。鄭爽因此搬到美國定居，過著帶小孩神隱的生活。但她去年底開設抖音帳號「小鄭子事務部」，上傳許多AI短劇，並稱內容採半自傳形式，似乎是在為復出試水溫，或許有可能像范冰冰一樣，轉往其他國家拍戲。