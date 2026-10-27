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▲一名30多歲台灣女子被發現陳屍富士河口湖某間飯店內，警方查獲另一名27歲台女楊閔涵持刀械，當場逮捕。（圖／翻攝自TBS）

38歲台灣女子井雲蓉跟團赴日旅遊，19日陳屍山梨縣富士河口湖町一間飯店房內，案發的飯店隨即被網友標記在日本知名的「凶宅網」大島てる上，不少台灣網友直呼飯店「衰到不行」。這也讓人好奇：日本的飯店發生命案後，房間還能繼續住人嗎？下次入住時，飯店會不會告訴你？答案可能讓人意外：依照日本現行規定，旅館其實沒有告知過去「有人死亡」的法律義務。「大島てる」是日本最知名的事故物件公示網站，由同名站長在2005年9月成立，在地圖上用火焰圖示標出曾經發生殺人、自殺、孤獨死、火災等死亡事件的建築物，現在還擴大收錄海外的事故物件，被稱為日本的「凶宅地圖」。網站資料大多由網友投稿，雖然沒有法律效力，卻是不少日本人租屋、買房前必查的參考。這次河口湖命案發生後，台灣臉書粉專「日本省錢小站」發現，案發飯店已經被標記在大島てる上，消息迅速在網路上擴散。在日本，租房和買房都有「事故物件」的告知規範。日本國土交通省在2021年10月公布《人之死告知指引》，規定不動產業者在出租或出售房屋時，若物件內曾經發生他殺、自殺，或需要特殊清潔的死亡事件，就必須主動告知；出租物件大約3年後可以不必告知，出售物件則沒有期限。自然死亡或在家中跌倒、噎到等日常意外，則不需要告知。不過，這份指引適用的是不動產買賣和租賃，不包括飯店、旅館。日本律師事務所整理指出，日本厚生勞動省和東京都過去接受詢問時都表示，旅館業「沒有法律上的告知義務」。原因是飯店住宿通常只有短短幾天，不像租屋要長期居住，因此沒有必要一律規定飯店說明房間的過去。換句話說，旅客入住時，飯店不必主動說明房間曾經發生過什麼事；就算是命案現場，只要清理完成，還是可以重新開放入住。不過，沒有告知義務，不代表飯店可以隨便說謊。日本律師指出，若旅客主動詢問，飯店卻刻意隱瞞或提供不實資訊，仍可能衍生法律責任。也有律師提醒，涉及他殺、自殺等事件性死亡時，飯店最好事先和律師討論告知基準，避免日後被旅客求償。至於事發房間會怎麼處理，日本特殊清潔業者的說法是：警方完成勘驗後，飯店通常會更換壁紙、地毯和寢具，有些還會舉行法事或淨化儀式，房間大約會停用1個月；也有飯店在短短兩天內就重新開放。日本也有不少知名飯店發生過死亡事件後，至今仍正常營業。例如1988年，阪神虎隊前球團社長從東京新大谷飯店8樓墜落身亡；2009年，名古屋萬豪酒店43樓也曾發生房客自殺事件，兩家飯店至今都仍在營運。在日本的租屋市場，事故物件通常要用比行情低的價格才租得出去，房東有時還會免收押金、禮金，甚至送家電吸引房客。業界常見的說法是，事故物件的租金可能比行情低2到5成，但實際折扣會因死因、地點和時間而不同，並沒有統一標準。至於飯店，由於一間飯店有上百個房間，單一房間發生事件，對整體訂房和房價的影響很難量化。這次河口湖命案中，就有台灣網友在網路上給案發飯店一星負評，揚言不再預訂，反而引來香港網友批評「沒住過也亂留負評」；也有住過的旅客表示，房間看得到富士山、CP值高，以後還願意再住。日本律師指出，若房客因自殺等故意行為死亡，飯店可以向繼承人請求房間停用的營業損失和清潔、修繕費用；若是遭他人殺害，飯店則可能向加害者求償。在這起案件中，飯店本身並沒有過失，卻因此被貼上「凶宅」標籤，不少網友也為飯店抱屈。河口湖命案仍在調查中，日本警方以違反《銃刀法》逮捕同團的27歲楊姓女子，井女的李姓丈夫則在台灣涉嫌共同殺人遭羈押，兩人都尚未被起訴或判刑，在判決確定前，任何人都應被推定為無罪。