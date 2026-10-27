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2026台北市長選戰再添話題，號次抽籤於今（27）日上午登場，由「市民主委」Lydia林小姐代表民進黨參選人沈伯洋抽籤，最終幸運抽中3號。沒想到，這個號碼竟意外牽出跨越32年的政治巧合，前總統陳水扁也在Threads發文揭露，自己1994年參選台北市長時，同樣抽中3號，讓這場號次抽籤瞬間成為網路熱議焦點。沈伯洋表示，過去候選人通常會委託競選總部主委代為抽籤，但這次團隊希望打破傳統，強調「我們的主委就是台北市民」，因此特別透過活動選出市民代表，他也感謝Lydia出面代表市民，為競選團隊抽出號次。隨著3號結果揭曉，現場喊起「台北靠3沈伯洋」，為選戰增添聲勢。更巧的是，陳水扁隨後在Threads分享1994年參選台北市長時的舊照，並寫下：「1994，30年來的第一次，3號快樂希望陳水扁；2026，30年來的第一次，3號陽光自信沈伯洋」，隔空向沈伯洋送上祝福。除了兩人參選的城市相同、抽中號次一致，當年陳水扁投入台北市長選戰時44歲，如今沈伯洋也正好44歲，多項巧合交織，讓這段數十年的選舉往事格外引人注目。相關貼文曝光後，網友紛紛留言驚呼「哇塞這到底是什麼時空交錯的巧合」、「omg歷史連線了」、「看到想哭是正常的嗎？」、「名字跟號次都是有3有水台北人請珍惜」、「這不只文藝復興了，根本時空連動」、「歷史總是驚人的相似，阿扁總統的學弟要承接民主的聖火了」，阿扁則是在留言區補充喊話：「有3有水的台北新靠3！」