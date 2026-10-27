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▲《嫁金釵》碧桃慘死。（圖／翻攝自微博@嫁金釵）

田曦薇主演的《嫁金釵》熱度持續飆高，至19集已經有150個廣告贊助，前期田曦薇一人分飾兩角，上演真假千金地位爭奪戰，在假千金君黛死後，不少人擔心沒了亮點，但活下來的魏嬈也不是普通的角色，婢女「碧桃」的死，讓她不再忍讓，和前夫閆桉合作，扳倒皇后，劇情比剛開始更精彩。《嫁金釵》全劇僅30集，開播以來劇情緊湊，就連一開始主打的真假千金設定，在第16集假千金君黛就誤喝毒酒身亡，許多觀眾擔心，剩魏嬈一個角色，劇情要如何鋪陳得比前面還精彩，避免開高走低。然而，魏嬈也不是什麼乖乖牌，雖已發現自己愛著世子陸濯（閆桉 飾），但為了保護他忍痛提出和離，皇帝替她舉辦招親活動，武功最強的就能與她結親，最後皇后陣營的韓遼對上陸濯，兩人打成重傷，皇后故意將魏嬈引到韓遼房中，想毀壞她的名節，讓婚事不得不訂下。沒想到韓遼被她打暈，反而引來陸濯關心，陸濯才知道原來魏嬈心裡是有他的。只是魏嬈也已成為皇后眼中釘，用計將她的婢女碧桃殺死，魏嬈戰鬥的心瞬間被燃起，打算和閆桉聯手扭轉局面。《嫁金釵》播放至今，已經有150個廣告商贊助，收視碾壓肖戰《小城良方》、孟子義《尚公主》，播放量已經破8億。