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目前效力皇家馬德里的法國足球巨星姆巴佩，近日受訪時被問到在網路上有許多人將他的臉製作成迷因梗圖，自己最喜歡哪一張？姆巴佩笑稱最愛的是他的臉被合成到「中國獨裁者（dictateur chinois）」（毛澤東）的惡搞圖，沒想到，這句話讓中國玻璃心碎，不僅多間中企宣布終止與姆巴佩合作，中媒更跳腳批判姆巴佩不配吃中國飯。社群平台上充斥著許多將姆巴佩移花接木至各國歷史人物身上的合成圖，姆巴佩在訪談節目《The Bridge》中坦言知道此事，被問到最喜歡哪一個迷因梗圖時，他笑稱，自己認為最好笑的是把「中國獨裁者」換成他的臉，並透露自己私底下在打電動的時候，也會轉發給朋友，訪談影片中也秀出這張迷因圖，雖然姆巴佩沒有明言，但相當明顯就是在講毛澤東。未料，這一句中國獨裁者，意外引發小粉紅跳腳，紛紛在微博等中國社群批鬥他，姆巴佩代言的中國廠商接連跳出來宣布終止合作，東鵬飲料集團今天發布合作聲明稱「我司堅決反對、零容忍傷害民族感情的行為。即日起終止與姆巴佩全部合作。感謝廣大消費者與媒體朋友的關注」。蒙牛乳業也宣布，即日起終止與姆巴佩的全部合作，並表示「對於任何傷害中國人民感情的言行，蒙牛堅決抵制、零容忍」。中國足球體育資訊平台「懂球帝」發布聲明表示，「姆巴佩的發言涉及對中國和中國人民的傷害，我們不能進行翻譯，不管怎樣，他的言論都已經傷害了中國球迷和中國人民的感情，這樣的言論是我們不能接受的。也希望球迷朋友們理性觀賽評論，不做越界發言，共同維護社區氛圍」。中國媒體澎湃新聞甚至特別發文批判姆巴佩，「球技再好，也不能踐踏底線；名氣再大，也不能肆意妄為；流量再高，也不能凌駕於尊重之上。任何公眾人物，想要在中國進行商業活動，獲得市場支持，首要前提就是尊重中國、尊重中國人民的情感和核心立場。國家尊嚴不容冒犯，底線紅線不容試探。沒有這份尊重，不要說合作了，中國人根本不想看到你。」澎湃新聞更直接對姆巴佩嗆聲，「對於那些兩面三刀、罔顧是非的人，我們的態度也是堅決的：不歡迎，不接受，不買單。還想著一邊吃中國的飯，一邊砸中國的鍋子？姆巴佩，不配！」