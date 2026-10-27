台北市長蔣萬安競選團隊發布的宣導遊戲《颱風大作戰》傳出悄悄下架，引發網路熱烈討論，對此遊戲製作團隊風向株式會社總監韋淳祐澄清，「遊戲從未下架且一直正常運作，同時揭露網頁正遭惡意程式攻擊」，強調點開網頁查證只需三秒，造謠卻能成為題材，希望各界釐清事實。
針對《颱風大作戰》遭遇的網路攻擊，韋淳祐透露，《颱風大作戰》從10月25日上架以來，便持續遭到特定人士透過匿名網路掩護發動攻擊，攻擊者每分鐘向伺服器發送數千筆異常請求，前後累計灌入高達數萬筆不實資料，儘管遭受大量的網路流量干擾，團隊仍努力維護系統，確保遊戲依然能順利連線。
小遊戲遭惡意攻擊 團隊喊防災初衷不會下架
韋淳祐說明，《颱風大作戰》的開發初衷是進行科普教育，遊戲設計讓玩家親手清除感染褐根病的病樹，藉由互動體驗認識防災風險，並向第一線維持城市安全的台北市公務員致敬，「這份向公務員致敬的心意與防災科普的初衷絕對不會下架，也不曾下架。」
談及遊戲推出後遭遇的阻礙，韋淳祐感嘆，《颱風大作戰》可謂命運多舛，經歷了4種打法攻擊，遊戲尚未正式上架前，名稱就先遭到民進黨台北市長參選人沈伯洋陣營抨擊，上架後被指控內容涉及恐嚇，隨後更面臨惡意程式的攻擊，如今甚至出現遭人造謠下架的風波。
《颱風大作戰》遭控恐嚇 團隊反問：宣導酒駕也算恐嚇？
對於相關指控，韋淳祐質疑「有人害怕台北市民知道公務員的辛勞」，並向對手沈伯洋拋出疑問，對方是否認同特定人士寫程式攻擊遊戲的惡劣行為；他也反問「若做遊戲說明風險稱為恐嚇，那政府宣導酒駕算不算恐嚇，難道乾脆不要宣導安全知識？」
《颱風大作戰》遭攻擊與造謠下架事件，讓選戰期間網路輿論與資訊安全交鋒的激烈程度提升，也讓市府公務員防務工作的議題受到關注，韋淳祐強調團隊會持續穩定遊戲運作，透過寓教於樂的方式傳遞正確知識，不讓抹黑與網路攻擊影響科普教育。
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韋淳祐說明，《颱風大作戰》的開發初衷是進行科普教育，遊戲設計讓玩家親手清除感染褐根病的病樹，藉由互動體驗認識防災風險，並向第一線維持城市安全的台北市公務員致敬，「這份向公務員致敬的心意與防災科普的初衷絕對不會下架，也不曾下架。」
談及遊戲推出後遭遇的阻礙，韋淳祐感嘆，《颱風大作戰》可謂命運多舛，經歷了4種打法攻擊，遊戲尚未正式上架前，名稱就先遭到民進黨台北市長參選人沈伯洋陣營抨擊，上架後被指控內容涉及恐嚇，隨後更面臨惡意程式的攻擊，如今甚至出現遭人造謠下架的風波。
對於相關指控，韋淳祐質疑「有人害怕台北市民知道公務員的辛勞」，並向對手沈伯洋拋出疑問，對方是否認同特定人士寫程式攻擊遊戲的惡劣行為；他也反問「若做遊戲說明風險稱為恐嚇，那政府宣導酒駕算不算恐嚇，難道乾脆不要宣導安全知識？」
《颱風大作戰》遭攻擊與造謠下架事件，讓選戰期間網路輿論與資訊安全交鋒的激烈程度提升，也讓市府公務員防務工作的議題受到關注，韋淳祐強調團隊會持續穩定遊戲運作，透過寓教於樂的方式傳遞正確知識，不讓抹黑與網路攻擊影響科普教育。