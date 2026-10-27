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同框蘇巧慧參香祈福 賴清德：祈求讓她順利當選新北市長

同框民眾黨邱臣遠母 蘇巧慧：願意站出來支持非常感謝

適逢農曆9月18日顯應祖師聖誕，新北市長候選人蘇巧慧今（27）日與總統賴清德一同出席泰山地區年度宗教盛事「泰山大拜拜」，先後前往頂泰山巖與下泰山巖參香，恭祝顯應祖師聖誕千秋，並祈求國泰民安、風調雨順。蘇巧慧在頂泰山巖向鄉親報告自己是1號「一定慧贏」，總統賴清德高喊「一馬當先！高票當選！」而民眾黨邱臣遠母親王祈函同是頂泰山巖副董事長，也特別出席同框引發外界關注。賴清德致詞時大讚蘇巧慧國會表現優秀，對新北也有完整的規劃與願景，提及蘇巧慧前陣子才和他提到希望加速推動五泰輕軌、泰板輕軌，同時恢復五股、泰山商圈榮景，並打造「北台首學」文化廊道，希望推動五股、泰山、新莊、板橋等地一起再升級。賴清德表示，他非常認同蘇巧慧所說的，要讓新北市29個行政區發展各自的特色，讓每一區都是一顆閃耀星星，自己就是新北子弟，今天除了前來恭祝顯應祖師聖誕千秋，他也和顯應祖師祈求讓蘇巧慧順利當選新北市長，帶領新北大放光明。蘇巧慧指出，頂泰山巖與下泰山巖都是泰山歷史悠久的信仰中心，世世代代守護著地方，今年也是下泰山巖建廟150週年，她特別邀請總統賴清德一同參香，祈求顯應祖師保佑。泰山近年快速發展，未來塭仔圳重劃區也將迎來大量移入人口，若她有機會帶領市府，將大力推動都更、試辦青年育兒宅，同時擴充公托量能，並加速推進五泰輕軌、泰板輕軌與泰山楓江科技園區，從居住、托育、交通到產業全面升級，讓泰山市民朋友安居樂業。至於外界關注頂泰山巖副董事長王祈函也到場，過去曾祝福總統賴清德當選，今日再度同框，蘇巧慧表示，頂泰山巖是新北非常重要的信仰中心，其實自己常常來這裡，大家也看得出來她跟這裡的團隊、董監事、服務人員，還有鄉親，其實都非常非常的熟稔、親近。所以他們現在願意站出來支持，願意給予更多的肯定和熱情，都非常非常的感謝。蘇巧慧說，這也代表一路以來，800多天越來越多人肯定正面陽光的選舉方向，那也是認同他們，其實選舉就是要來描述對城市的願景，希望這個城市未來可以長什麼樣，又能夠為它做什麼，這種態度是大家越來越認同，當然如果有更多的好朋友願意來幫忙加持、幫忙祝福也很開心，就像明天前總統蔡英文要到蘆洲一起參拜，那也和新北隊一起加油。