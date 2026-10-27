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▲陳庭妮首度主持金鐘獎戲劇類頒獎典禮，以音樂劇形式開場，攜手陳澤耀唱跳演出。（圖／三立提供）

第61屆金鐘獎圓滿落幕，戲劇類頒獎典禮中，楊貴媚以《我們與惡的距離II》拿下第61屆金鐘獎「戲劇節目女主角獎」，她上台領獎的一刻，也吸引大批觀眾守在電視機前。根據三立公布的收視數據，楊貴媚封后時瞬間收視率飆升至4.85，成為本屆戲劇類頒獎典禮的收視最高點。第61屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮26日在台北流行音樂中心舉行，楊貴媚憑《我們與惡的距離II》奪下視后，戲劇節目男主角獎則由《都市開基祖》莊凱勛拿下，視帝、視后獎落誰家備受觀眾關注。根據三立公布的數據，戲劇類典禮在三立都會台的平均收視率達1.74，其中35至44歲女性觀眾的收視率達3.62；楊貴媚獲頒女主角獎時，瞬間收視更衝上4.85。公視主頻同步轉播，戲劇類典禮平均收視率為0.93。首次擔任金鐘主持人的陳庭妮，以桃紅色禮服演唱蘇打綠〈十年一刻〉，並邀請陳澤耀同台共舞。開場結合《我們與惡的距離II》、《監所男子囚生記》等入圍作品，透過歌舞串起一年來的台劇故事，引發網友討論。得獎時刻也充滿感動。秦漢憑《忘了我記得》奪下迷你劇集男主角獎，因未能親自出席，由編導劉若英代領；楊祐寧以《監所男子囚生記》敲鐘時提及已逝爸爸，唐從聖則感謝失智16年的媽媽至今仍記得自己，真摯感言令觀眾動容。今年金鐘獎首度因颱風延期，戲劇類典禮移至26日舉行。三立統計兩場典禮及星光大道的新媒體直播累積約1,900萬次觀看，其中戲劇類典禮在金鐘官方YouTube的直播觀看次數達117萬次。