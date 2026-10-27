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▲惠來產業園區位居中彰產業廊帶，串聯台中、彰化產業聚落，以交通優勢、土地規劃彈性及完善公設，滿足不同產業設廠需求。（圖／業者提供）

AI、智慧製造及企業投資帶動設廠、擴廠需求，中部工業用地市場受到關注。隨著企業升級設備、擴大營運，選址考量也從土地價格，延伸至交通物流、供應鏈距離、人才及未來擴充空間。台中長期聚集精密機械、金屬加工及科技製造產業，相關廠房與土地需求持續增加。根據市場資料指出，今年上半年全台工業不動產交易規模突破千億元；但不同產業對基地的條件各異，合適的工業土地及廠房供給有限，成為企業擴張時的課題。製造業重視設備配置、生產動線及大型車輛進出，高階材料企業除生產空間，也考量總部機能與永續需求；電商及新零售業則關注道路系統、配送效率及辦公管理空間。以中彰產業廊帶的惠來產業園區為例，金屬加工業者宏運國際、碳纖維複合材料業者鉅葉國際，以及衡昱電商，分別規劃新廠、台灣總部或營運據點，需求各有不同。宏運國際因訂單及設備需求增加，原有廠房面臨腹地、生產動線與設備配置限制，選擇約1450坪基地規劃智慧新廠，重新配置天車、自動化設備及生產流程。鉅葉國際規劃台灣總部，評估生產、管理及永續需求；衡昱電商則看重交通物流、商務往來與未來擴充空間。惠來產業園區開發面積約30公頃，位於中彰產業廊帶，可串聯台中工業區、中部科學園區及彰化製造業聚落，鄰近台74線與國道路網。園區規劃不同規模工業用地，並設有綠帶、公園、滯洪池及污水處理等公共設施。惠來產創董事長顏世陸表示，企業設廠通常是5年、10年以上的長期投資，評估基地時，除土地取得成本，也應納入未來產能、設備、物流、人才及擴充需求，為後續營運保留空間。