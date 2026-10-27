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Ray再度返台開直播！大鵰燒讓國外觀眾驚訝

▲外國實況主Braeden品嘗西門町外型特殊的「大鵰燒」。（圖／youtube＠RayAsianBoy Live）

千萬法拉利登上直播！Ray坐進駕駛座體驗

▲Ray坐上法拉利SF90 Spider駕駛座體驗。（圖／youtube＠RayAsianBoy Live）

7月曾帶美國好友遊台！Ray再展台灣觀光魅力

台灣實況主Ray（許宸睿）日前與摯友Kai Cenat飛往日本，重現3年前兩人在便利商店巧遇的經典場景，感動不少粉絲。沒想到Ray今（27）日再度現身台灣，與實況主JOEYKAOTYK（91）一同帶著國外實況主Braeden走訪台北街頭，體驗台灣在地文化。一行人稍早逛到西門町時，意外發現外型特殊的「大鵰燒」，不僅吸引Braeden好奇品嘗，也讓直播聊天室的國外觀眾嘖嘖稱奇。Ray今（27）日上午開啟台灣直播，並以「BACK IN TAIWAN」宣告再度來台，帶著外國實況主友人Braeden在台北街頭探索。兩人上午前往西門町逛街、買衣服，也品嘗台灣知名小吃阿宗麵線，沿途吸引不少粉絲圍觀、合照。走進西門町熱鬧街區後，一行人突然注意到「大鵰燒」的招牌，特殊的造型立刻引起Braeden及直播聊天室觀眾的注意。對於台灣街頭竟有外型如此特別的點心，眾人感到相當新奇，Ray一行人也出於好奇買來品嘗。雖然大鵰燒的外型令人意外，但Braeden吃過後對味道給予好評，形容吃起來像是帶有巧克力粒的蛋糕。相關畫面也讓不少國外觀眾驚呼，進一步引發對這款台灣特色點心的好奇。逛街途中，Ray一行人接著來到一間潮流精品周邊店，並注意到店門口停放的法拉利SF90 Spider。店家老闆相當熱情，不僅讓眾人近距離欣賞這輛超跑，更大方開放Ray坐進駕駛座體驗，讓直播聊天室再度掀起討論。目前法拉利SF90 Spider在台灣的標配價約為新台幣2,898萬元起，能近距離接觸千萬級超跑，也成為Ray這趟台灣街頭之旅的另一個亮點。事實上，Ray今年7月就曾帶著美國好友在台灣旅遊3天，當時透過直播分享台灣街頭、美食及生活文化，獲得不少關注，也被網友形容是另類的「國民外交」。10月底，Ray再度返台開啟實況，這次與Braeden走訪台北街頭，從在地小吃、特色點心到超跑體驗，讓國外觀眾透過直播看見台灣不同面貌。隨著行程持續進行，後續還會帶來哪些有趣的台灣體驗，也引發粉絲期待。