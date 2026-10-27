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野火逼近住宅區 57歲男子協助滅火後病倒

7省逾30萬人呼吸道感染 PM2.5恐深入肺部與血液

政府設近500處免費供氧站 街頭巴士也能吸氧

每天通勤20分鐘成折磨 居民怒喊「吸進去的都是毒」

印尼野火持續延燒，造成嚴重空氣污染，不僅濃煙籠罩多個省分，有毒霾害更飄向鄰近國家，引發跨境空污危機。根據印尼衛生部統計，今年8月至10月，全國7個省分已有超過30萬人因呼吸道感染就醫，其中災情嚴重的中加里曼丹省首府帕朗卡拉亞（Palangkaraya），就有超過1萬1000人受到影響。當地居民無奈表示，連日濃煙讓日常生活幾乎難以忍受，「我們每天吸進去的根本是毒藥。」根據法新社報導，印尼近幾個月持續受到野火與霾害侵襲，其中位於婆羅洲的中加里曼丹省是受災最嚴重的地區之一。大火不斷逼近住宅區，居民不僅得設法保護家園，還必須忍受長時間暴露在有毒濃煙中的健康風險。57歲的蘇達索諾（Sudarsono）是一名建築工人兼農民。幾天前，他與3名朋友一起外出滅火，試圖阻止火勢蔓延至帕朗卡拉亞郊區的住宅。儘管當時已戴上口罩、護目鏡等防護裝備，但現場濃煙過於猛烈，仍讓他身體不適。蘇達索諾回憶：「我戴了口罩、護目鏡，該準備的都有，但四周全是濃煙。我實在受不了，只好回家。」他的住家後院已被大火燒得焦黑，只剩下幾截樹樁與久久無法散去的刺鼻煙霧。上週，蘇達索諾因身體不適被送上救護車，準備前往醫院接受治療。離開前，他仍盼望野火能早日結束。「我希望不要再有霾害，希望中加里曼丹不再發生火災，讓大家能安心生活、工作，繼續賺錢養家。」印尼衛生部指出，今年8月至10月，全國7個省分已有超過30萬人受到呼吸道感染影響，其中帕朗卡拉亞的就醫人數超過1萬1000人。野火產生的濃煙含有多種有害物質，包括甲醛、氰化氫、氨，以及細懸浮微粒PM2.5。由於PM2.5顆粒極小，能夠深入人體肺部，甚至進入血液循環系統。世界衛生組織（WHO）指出，長期或大量暴露於PM2.5污染環境，與疾病及死亡風險增加有關。根據森林砍伐監測組織Nusantara Atlas統計，今年前9個月，印尼野火焚毀的土地面積已超過190萬公頃。不過，印尼政府尚未證實或否認這項數據。為因應日益嚴重的健康危機，印尼衛生部已在全國設立近500處醫療服務據點，提供免費氧氣及霾害相關疾病治療，其中近300處位於中加里曼丹省。當地政府也在帕朗卡拉亞部署配備氧氣設備的巴士，讓受空污影響的民眾能夠就近接受協助。居民茱米亞蒂（Siti Jumiati）表示，自己長期受到眼睛紅腫灼熱、喉嚨疼痛及咳嗽困擾，如今終於能在行動醫療巴士上免費獲得呼吸方面的協助。當地衛生官員里杜安（Riduan）指出，受到呼吸道疾病影響最嚴重的族群，主要集中在17歲至59歲之間。這些人大多是必須外出工作的勞動人口，即使空氣品質惡劣，仍無法避免暴露在污染環境中。43歲的亞歷山德拉（Alexandra Surya Habsari）就是受霾害影響的居民之一。她因呼吸困難及頭痛，前往帕朗卡拉亞一處非政府組織設立的臨時醫療站，接受霧化吸入及氧氣治療。亞歷山德拉表示，原本每天只需20分鐘的上班通勤，如今卻成了一場折磨，「我真的受夠了，但我甚至不知道該對誰生氣。這一切早已超出人類正常能夠忍受的程度。」她感嘆，原本應該能看見藍天、陽光，呼吸乾淨空氣，如今卻連最基本的生活條件都難以獲得。「我們本來應該能看到藍天、呼吸氧氣、看見太陽，享受乾淨的空氣。但現在這樣，我們吸進去的根本就是毒藥。」印尼長期野火造成的霾害，也持續影響周邊國家，引發鄰國外交抗議。隨著國內民眾的不滿情緒升高，部分地區更出現零星反政府示威，要求當局採取更有效的措施控制火勢，避免空氣污染危機持續惡化。