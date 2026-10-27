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王彥程隊內受歡迎 與姜白虎有烤腸約會

柳賢振霸氣喊：需要什麼就跟我說！

與韓華鷹完成續約 王彥程透露原因

▲王彥程獲得加薪續留，新球季確定繼續效力韓華鷹。（圖／記者朱永強攝 ,2026.10.27）

台灣強投王彥程，結束生涯首個旅韓球季後，返台舉辦記者會，談到旅韓在語言不通下，仍與隊友有諸多有趣互動，與不少韓國球星成為朋友，不僅姜白虎帶他去吃烤腸，入隊後不久遇到大學長柳賢振，在休息室櫃子門前，對他說出一句霸氣卻又暖心的話，「需要什麼就跟我說！」讓他印象超深刻。王彥程旅韓首年，笑說隻身來到一個文字看不懂、甚至沒有太多英文的地方，真的有一種到國外的感覺，所幸韓華鷹隊友相當照顧他，過去也有不少韓媒拍到他跟球星隊友文賢彬、姜白虎、文東珠或是盧施煥的有趣互動。「真的真的，是很豐收的一年呢。」王彥程笑說，自己過去完全沒有想過的事情，都在今年一口氣發生，像是某次要離開球場，碰到開車也要離場的姜白虎，後者問他要去哪，王彥程回答，回家吃飯，姜白虎就開著車載他去吃烤腸，結束後再載他回家，後來得知她喜歡這道料理，客場時又帶他去吃了一次。另外，在他剛來到韓華鷹休息室時，在休息室櫃子前看到大學長柳賢振，前者直接叫住他，「需要什麼就跟我說！」霸氣外露的一句話讓他印象很深刻。除了隊友之外，王彥程也感受到球迷的支持，不僅在主場大田球場附近熟悉的咖啡店買咖啡，都會額外收到蛋糕，「比較驚訝的是，在首爾客場餐廳吃完飯，店員才跟我說有人結帳了，因為他是我們韓華鷹的球迷。」回顧旅韓首年，王彥程表示人生經歷豐富，他也在採訪最後特別留給韓華鷹這支球隊，「謝謝他們給我機會，讓我到韓國職棒打球。」球季結束不久，韓華鷹就跟王彥程重新簽下一紙1年30萬美元合約，他坦言有日本職棒球隊找他回去，但他與家人、經紀公司討論後，「最好的決定就是留在韓華。」同時他也笑說，這背後是抱著一種回饋、感謝的心情。