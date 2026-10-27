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受災房貸戶可申請1年寬限期 還有小額修繕房屋貸款

薔琵颱風來襲，造成居民傷亡及民生受創，中華郵政公司提到，將提供民眾快速理賠、相關保全及房貸戶關懷措施，包括寬延繳納保險費與新增的保單借款免息等。薔琵颱風造成多處災情，中華郵政今（27）日提到，對民眾放寬並加速理賠，因災害不幸罹難的保戶，由理賠受益人檢具相關證明文件，可先申請身故保險金；另對於受傷的保戶，經確認住院天數後，可先申請其日額型的醫療給付，且申辦理賠所需檢附文件均可日後再行補件。中華郵政指出，在寬延繳納保險費與新增保單借款免息部分，寬延繳納保險費自災害發生日起3個月內，若因存款不足無法轉帳扣繳保險費者，可檢附受災證明文件，申請於寬限期間屆滿（保險費到期日起滿3個月）再給予3個月延長寬限期間。新增的保單借款免息則自災害發生日起3個月內，受災保戶可申請新增保單借款免息3個月。若保險單有毀損，免費補發保險單。中華郵政說明，「房貸戶關懷措施」自災害發生日起3個月內，受災房貸戶可申請1年寬限期，寬限期間只付利息免還本金。受災戶若符合中華郵政公司相關規定者，自災害發生日起算3個月內可申請小額修繕房屋貸款，借款額度為新台幣20萬元至50萬元。