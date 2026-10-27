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台北市長及市議員候選人號次今（27）日正式抽出，民進黨台北市黨部公布六大選區《1128配票行動指南》，號召選民全力支持「台北要順、議員愛配」1128配票行動，力拚台北隊25+1議員席次。市黨部主委吳沛憶表示，雖然「洋流」熱度相當高，但民進黨北市議員向來是艱困選區，2022大選民進黨議員落選7席，目前好幾個選區仍有議員不在安全名單，要全壘打是相當大的挑戰。北市黨部說明，六大選區採取兩種配票方式。其中，士林北投選區考量1999年後身分證字號末碼「4」不再配發，為使配票分配更加平均，將配票方式調整為「身分證字號倒數第二碼」，分為「1、2」「3、4」「5、6」「7、8」「9、0」五組，請選民對照小卡，票投給相應候選人。例如身分證字號為A123456789，倒數第二碼就是「8」。內湖南港、松山信義、中山大同、中正萬華及大安文山五個選區，則依「生日月份」配票，分為「1至3月」「4至6月」「7至9月」「10至12月」四組，請選民依出生月份，投給對應的候選人。吳沛憶表示，過去資深的民進黨支持者有習慣「家庭配票」，但現在各家庭人口數差異懸殊，配起來反而不平均，因此由市黨部號召身分證字號、生日月份配票，希望能達到「均衡配票」。他強調，雖然「洋流」熱度相當高，但民進黨北市議員向來是艱困選區，2022大選民進黨議員落選7席，目前好幾個選區仍有議員不在安全名單，要全壘打是相當大的挑戰。北市黨部表示，配票要有效，重點是一定要「均衡配票」，若響應配票行動選民不夠多，難有成效，因此，市黨部積極規劃配票宣傳，除了社群公布投票指南以外，「台北要順 議員愛配」聯合競選海報及六大選區配票對照小卡，將於各議員候選人服務處限量發送，供支持者索取，「台北順公車」也將換上第二波配票廣告；此外，市黨部也將推出配票家戶文宣，希望能號召更多民眾加入配票行動。